فيديو .. أحمد كريمة يعلق علي التبرع بالأعضاء



أحمد كريمة أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن التبرع بالأعضاء حرام شرعا، مستندا لقول الله تعالي: " وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فإنَّها مِنْ تَقْوَى القُلوبِ"، سورة الحج الأية 32.



وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية "ETC"، إن موت المخ ليس شرعيًا ولا يترتب عليه عدة أو توريث، مشيرا إلى أنه ضد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأن جسد الإنسان حُرمة.





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نقل الأعضاء الآدميةوأضاف أن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع، مشيرا إلى أن طائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم، في مسألة نقل الأعضاء الآدمية من حي أو ميت لشخص آخر حي.وتابع: الجسد ملك لله تعالى، والله استودع الإنسان هذا الجسد وأصبح مؤتمنًا عليه، مستشهدا على كلامه بقوله تعالى: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، وقوله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".الأعضاء الآدميةوأكمل: نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي، مضيفًا: بعد 6 ساعات من وفاة الإنسان غير ممكن نقل الأعضاء، لأننا بذلك نعتدي على جسد آدمي بنقل الأعضاء قبل تمام خروج الروح، هي جناية عمدية، إذا أقرها المجتمع فإنها بمثابة قتل للنفس البشرية وإتجار بالبشر.التبرع بالأعضاء يمنح فرصة للحياةأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التبرع بالأعضاء يمنح فرصة للحياة مرة أخرى، موضحا: " التبرع بالأعضاء مسئوليته تغيير حياة المواطنين المرضى، وهذا أحسن صدقة جارية فى التاريخ".وطالب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الجميع من وزراء أعضاء مجلس نواب وفنانين وكافة المواطنين بشن حملة للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء.وأكد أن التبرع بالأعضاء سيتم إدرجاه فى بطاقة الرقم القومي أو فى رخصة القيادة، على غرار ما يحدث فى كافة الدول.التبرع بالأعضاءكشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل اتفاق أعضاء اللجنة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة لصالح أي مرضى لإنقاذ حياتهم.وأكد في تصريح خاص لـ"فيتو" أن أعضاء لجنة الصحة سيكونون أول الموقعين على استمارات التبرع بأعضائهم عقب تفعيل اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء في هذا الشأن.وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، رئيس لجنة قانون التبرع بالأعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب، أن نواب لجنة الصحة، أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، فى مبادرة منهم لتحفيز المواطنين للإقبال على التبرع بالأعضاء عند الوفاة لإنقاذ حياة مرضى آخرين.وقالت النائبة في بيان لها مساء اليوم: النواب أعضاء لجنة الصحة أعلنوا جميعهم أمام اجتماع اللجنة وبكامل إرادتهم التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وتم توزيع استمارات التبرع با?عضاء على أعضاء اللجنة تمهيدا لتوثيقها طبقًا للقانون بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.وأوضحت النائبة، أن هذه المبادرة أتت من منطلق الإيمان التام والكامل أن عليهم واجب وطني وهو إنقاذ مريض قد يحتاج إلى نقل عضو أو زراعة عضو، كما أن هذه المبادرة تشجع على تنمية ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.