لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية .. رسوم التقدم



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



يبحث عدد كبير من الطلاب عن رسوم امتحانات شهاده الثانوية العامة و الشهادة الإعدادية 2023، استعدادا للامتحانات المقرر انطلاقها الفترة المقبلة، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.









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ويقدم موقع صدي البلد، الاوراق المطلوبه ومصاريف تقدم الامتحانات مع الاستعداد لتلك الامتحانات بالاضافه الي الثانويه المنازل و الفني كالتالي.رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2023وبلغت رسوم تادية امتحانات الشهاده الاعداديه 158 جنيها، والتي يتم تسديد عبر منافذ البريد أو منافذ فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022 / 2023.رسوم امتحانات الشهاده الثانويه 2023وجائت رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات، و للمرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات.رسوم امتحانات الدبلوماتوحددت الوزاره رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات، 208 جنيه.رسوم امتحانات الثانويه منازلرسوم امتحانات المنازل ثانوي عام للصف الأول والثانى 200 جنيه.وجائت رسوم امتحانات المنازل للثانوي الفني للصفين الأول والثانى 400 جنيه.اماكن دفع رسوم التقدم للامتحانات الاعداديه والثانويهيتم دفع رسوم التقدم لامتحانات من خلال فوري أو مكاتب البريد المصري.الأوراق المطلوبه لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 20234 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر مطابقا لشهادة ميلاده.أصل إيصال سداد المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205ج + 10ج مصاريف إدارية (215ج) والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من هذا الإيصال.