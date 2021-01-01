كأس العالم 2022 l الأرجنتين تتأهل للنهائي بثلاثية في شباك كرواتيا .. فيديو



الأرجنتين تتأهل للنهائي الأرجنتين تتأهل للنهائي



تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.



بدأ منتخب كرواتيا شكل المباراة مستحوذًا لكن دون أي خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز.



وجاءت أولى التسديدات في المباراة في الدقيقة 25، عندما سدد إنزو فيرنانديز كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ليفاكوفيتش بصعوبة.

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 33 بعد تعرض جوليان ألفاريز للعرقلة من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا.ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 34، معلنًا عن الهدف الأول لبلاده.وجاء هدف منتخب الأرجنتين الثاني، عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 39 بهجمة مرتدة بعد تخطيه مدافعي منتخب كرواتيا.وكاد أليكسيس ماك أليستير أن يعزز تقدم الأرجنتين بهدف ثالث في الدقيقة 42، عندما ارتقى ليسدد برأسه الكرة المرسلة من ليونيل ميسي من الركلة الركنية، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بثنائية نظيفة.وفي الشوط الثاني، استطاع جوليان ألفاريز جاء في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، والذي اخترق دفاعات كرواتيا بشكل مميز من الجهة اليمنى.منتخب الأرجنتين حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتأهلوا للنهائي منتظرين الفائز من مباراة المغرب وفرنسا.تشكيل كرواتياوضم تشكيل كرواتيا كلا من:حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتشخط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوساخط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتشخط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.تشكيل الأرجنتينوضم تشكيل الأرجنتين كلا من:في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيزخط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكوخط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستيرخط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريزويعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.https://www.btolat.com/video/62539وتأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على هولندا بركلات الجزاء، فيما أقصى منتخب كرواتيا نظيره البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية أيضًا.