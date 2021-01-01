المقاومة ترد بالصواريخ .. العدو الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة



العدو الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة العدو الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة

شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على غزة، بينما تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستعمرات القريبة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، وفقا لمصادر "سكاي نيوز عربية".







وأفادت مصادرنا أن طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت موقعا عسكريا تابعا لكتائب القسام، في خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت أرضا قريبة من مطار غزة المدمر شرقي رفح.

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وقال بيان جيش العدو الإسرائيلي إن "مقاتلات هاجمت ورشة لإنتاج أسلحة حماس"، وهي "موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ التنظيم في قطاع غزة".وزعم البيان: "كما تم استهداف نفق إرهابي تابع لحماس جنوبي قطاع غزة.وهجوم الليلة استمرار في اتجاه المس بقدرة حماس على التعزيز في قطاع غزة".وأعلن جيش العدو الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت المجاورة لغزة، مع إطلاق صواريخ من القطاع.ومساء السبت أشار المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.وأوضح أدرعي: "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض والحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".وقالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن الغارات الأخيرة تأتي "ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة".