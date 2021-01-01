فيديو .. نقل نائب معارض للعناية المركزة بعد معركة بالبرلمان التركي



معركة بالبرلمان التركي معركة بالبرلمان التركي

نقل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة في أنقرة، الثلاثاء، بعدما تلقى ضربة على رأسه خلال عراك في البرلمان، حسبما أفادت برلمانية في حزبه.







وقالت إيلين جسور النائبة في حزب الخير (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس: "تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس".



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وأوضحت جسور أن أورس (58 عاما) في قسم العناية المركزة ووضعه "حرج".وتظهر المشاهد التي بثتها وسائل إعلام تركية النائب عن طرابزون، على البحر الأسود في شمال شرق البلاد، يتلقى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.ونشب العراك خلال مناقشة ميزانية عام 2023، ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان فورا على الحادث.وقال الناطق باسم حزب الخير كورشات زورلو: "تعرض نائبنا لهجوم قوي.. هذا يوم خزي للبرلمان التركي وكل الذين ارتكبوا هذا الاعتداء".وعادة ما تشهد مناقشات البرلمان التركي مشادات، قد تصل إلى حد العراك وتبادل اللكمات.https://twitter.com/i/status/1600094659438592000