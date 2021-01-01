للتنقيب عن الآثار في مقبرة عين شمس .. المؤبد للمتهمين



مقبرة عين شمس الأثرية مقبرة عين شمس الأثرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد لـ المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ مقبرة عين شمس الأثرية.



وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد ومحمد كامل عبد الستار، وسكرتارية راضي رشاد ورجب شعبان على



المؤبد للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في مقبرة عين شمس

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مقبرة عين شمس الأثريةوألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابة التنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس، حيث خططت العصابة للجريمة قبل تنفيذها واشتروا بدروم مساحة 240 مترًا أسفل عقار عين شمس، من أجل التنقيب ونهب كل قطع المقبرة وتهريبها إلى خارج البلاد.وكشفت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقبرة عين شمس الأثرية، المتهم فيها 8 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بعين شمس، تفاصيل ما توصلت إليه التحريات الأمنية في الواقعة.وذكرت أوراق التحقيقات أن تحريات الشرطة أسفرت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من التوصل لمقبرة تحتوي على تابوت فرعوني، ويبحثون عن وسيلة لبيعه وتهريبه خارج البلاد.وتبين من التحقيقات في مقبرة عين شمس الأثرية، أن المتهم تناوبت أدوارهم بين التجهيز والتدبير والإعداد والشراء والتسويق والبيع وتسخير الجن، وإحضار العمالة للبدء في علية الحفر والتنقيب عن المقبرة الأثرية.