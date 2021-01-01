مستشار رئيس الجمهورية يكشف عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود



مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية

قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود في وقت سابق رسميًا، وعدد الحالات أربعة إلى جانب الحالة التي تم اكتشافها مؤخرًا جاءت من المخالطة لمريض مصاب بالفيروس، والحالات الثلاثة الأخرى كانت في وقت سابق، منوها بأن هذا الوضع الحالي هو الموجود لهذا المرض.



وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن قسم الأوبئة الموجود بوزارة الصحة يتابع بكل دقة المواطنين المسافرين للخارج والعائدين إلى مصر بشكل دقيق لاكتشاف المصابين بمرض جدري القرود، إلى جانب الحجر الصحي بكل الموانئ البرية والبحرية وحتى الجوية يتابعون أي أمراض وبائية تأتي من الخارج حتى يتم منع دخولها إلى الدولة المصرية.



عدد حالات الإصابة بجدري القرود

وتابع: الحالات الـ4 المصابة بمرض جدري القرود تم اكتشافها عن طريق فريق القسم الوبائي بوزارة الصحة، ولا داعي للقلق من فيروس جدري القرود، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بكل وضوح وشفافية فيما يتعلق بالفيروسات والوضع الوبائي.

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وأوضح أن حالات الإصابة التي أعلن عنها لمرض جدري القرود حقيقية، والفترة الماضية شهدت مصداقية كبيرة من أيام الأزمة العالمية لفيروس كورونا وكل الصورة واضحة تماما، إذا كان فيه أمراض وبائية يتم الإعلان عنها للترقب والاحتراز لمنع الانتشار.وأشارت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن عدوى جدري القرود تأتي إما من القردة أو الاختلاط والاحتكاك المباشر بالمريض، ونسب الوفيات فيها قليلة جدا، مشيرا إلى أن الحالات التي تم اكتشافها في مصر شفيت تماما، بخلاف الحالة التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية وهي مستقرة ومعزولة حتى يتم شفائها.