مستشار رئيس الجمهورية يكشف عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود

قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود في وقت سابق رسميًا، وعدد الحالات أربعة إلى جانب الحالة التي تم اكتشافها مؤخرًا جاءت من المخالطة لمريض مصاب بالفيروس، والحالات الثلاثة الأخرى كانت في وقت سابق، منوها بأن هذا الوضع الحالي هو الموجود لهذا المرض.
وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن قسم الأوبئة الموجود بوزارة الصحة يتابع بكل دقة المواطنين المسافرين للخارج والعائدين إلى مصر بشكل دقيق لاكتشاف المصابين بمرض جدري القرود، إلى جانب الحجر الصحي بكل الموانئ البرية والبحرية وحتى الجوية يتابعون أي أمراض وبائية تأتي من الخارج حتى يتم منع دخولها إلى الدولة المصرية.
عدد حالات الإصابة بجدري القرود
وتابع: الحالات الـ4 المصابة بمرض جدري القرود تم اكتشافها عن طريق فريق القسم الوبائي بوزارة الصحة، ولا داعي للقلق من فيروس جدري القرود، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بكل وضوح وشفافية فيما يتعلق بالفيروسات والوضع الوبائي.
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