شاهد عيان يروي تفاصيل مشاجرة سودانيين بمصر الجديدة



مشاجرة سودانيين بمصر الجديدة مشاجرة سودانيين بمصر الجديدة

شهد حي مصر الجديدة التابع لـ محافظة القاهرة، مشاجرة دامية بين عدد من المغتربين الحاملين للجنسية السودانية، وكان ذلك بسبب خلافات فيما بينهم مما أدى إلى استخدامهم للأسلحة البيضاء.



أحد شهود العيان يروي التفاصيل

وقال شاهد عيان، إنه في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، تفاجأ بسمع أصوات صراخ عالية تتسلل من الشارع إلى شرفه منزله، موضحًا أنه هرع مسرعًا إلى النافذه ليكشف عن مصدر صوت الصراخ العالي في تلك الساعة المتأخرة، قائلًا: كنت شغال على اللاب توب وفجأة سمعت صوت صويت جاي من الشارع الساعة 2 والناس نايمة.



وأشار شاهد العيان، إلى أنه عندما توجه إلى نافذته وجد مشاجرة دامية بين أكثر من 8 أشخاص من حاملي الجنسية السودانية يتعدون على شخص بأسلحة بيضاء - سيوف - مشيرًا إلى أنه عندما وجد هذا المشهد اعتقد أن هؤلاء الأشخاص أقدموا على صاحب الكشك بالمنطقة والتعدي عليه بالضرب، وتابع: لما بصيت من البلكونة لقيتهم ملمومين على واحد وبيضربوه فكرته الشاب اللي شغال في الكشك اللي تحت العمارة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف، أنه هرع مسرعًا إلى الشارع واستقل معه عصا للدفاع عن جاره عامل الكشك، لافتًا إلى أنه في ذات الوقت اصطحب هاتفه المحمول لإبلاغ شرطة النجدة، قائلًا: نزلت عشان أدافع عنه لقيتهم ماسكين واحد سوداني وبيقطعوا فيه بالسيوف والدم مغرق الشارع وبعدين خدوه وجريوا بعيد في الضلمة بعد ما كسروا العربيات.