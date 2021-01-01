خلال شهور المدارس .. حيل ذهبية فى إزالة بقع الحبر من الملابس



إزالة بقع الحبر من الملابس إزالة بقع الحبر من الملابس

خلال شهور المدارس تتكرر مشكلة مزعجة تواجه الأمهات وهي بقع الحبر التي تتلف الكثير من الملابس أو الأقمشة كالمفارش، وقد تجعلها غير صالحة لارتدائها مرة أخرى أو تفسد شكلها. لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أفضل النصائح والحيل الذهبية التي تساعدك في القضاء على بقع الحبر بشكل نهائي وفقًا لما جاء في موقع Bhg



إزالة الحبر من الكتان أو الحرير

قد نجد صعوبة في إزالة بقع الحبر التي تقع على الملابس المصنوعة من الكتان، نظًرا لأن الكتان من الأقمشة سريعة الامتصاص، التي يصعب خروج أي بقع منها، لذا هناك بعض الحيل، لذا قومي بوضع قطرة من الكحول على البقع بطريقة مباشرة ،ثم انتظري لحين أن يتم انسحاب البقع، ثم قومي بشطفها بطريقة جيد.



أما الملابس الحريرية، قومي بمسحها ببعض من المناشف الورقية ، أو بالماء البارد، ثم قومي برشها بواسطة مثبت الشعر، مع شطفها، أو قومي بوضع القليل من الماء والخل بمقدار متساوي، ثم قومي بفرك البقع عن طريقة فرشاة الأسنان.

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إزالة بقع الحبر من الملابس الصوفيةقومي بمسح بقع الحبر من على الملابس الصوفية بواسطة المناشف الورقية ، ويفضل في وقت حدوثها ،لكن في حالة إذا جف الحبر على الصوف، قومي بتجربة الماء البارد لمعرفة إذا كانت البقع يمكن إزالتها أم ستظل موجودة ، في حالة ثباتها قومي برش القليل من مثبت الشعر مع التكرار حتي تختفي البقعة، أو قومي باستخدام الخل والماء لفرك البقع بواسطة فرشاة الأسنان.إزالة بقع الحبر لأقمشة الجلد المدبوغلإزالة بقع الحبر من الجلد، قومي باستخدام قطعة من مسحوق التنظيف الجاف على قطعة قماش نظيفة، ثم ضعيها باعتدال على البقعة ، وانتظري لحين اختفائها مع الشطف الجيد.