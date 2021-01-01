اعرف الاختيار الأمثل .. الماء البارد أم الساخن أيهما أفضل لغسل شعرك؟



غسل شعرك غسل شعرك

الشعر يشكل مشكلة لدى معظم الشباب، وكيفية الاهتمام به، لأنه يحتاج عناية كبيرة، وقد تحل مشاكل الجلد والشعر عن طريق الترطيب بالكريمات، ورغم ذلك يحتاج الشعر الاهتمام والمزيد من العناية في الشتاء، لأنه يميل إلى أن يصبح جافا وهشا وعرضة للتكسر وظهور القشرة، وفى فصل الشتاء يحب الجميع الاستحمام بالماء الساخن الذى يتغلب على الجو البارد، ولمعرفة هل هذا الإجراء صحيح أم لا، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع"timesofindia".



نغسل الشعر بالماء البارد أم الساخن؟

الكثير من الأشخاص يغسل شعره بنفس الماء الساخن، الذى يستحم به للحصول على الدفء والاستمتاع، ولكن تم ملاحظة أن الاستخدام المستمر للماء الساخن يؤدى إلى جفاف فروة الرأس، مما يسبب حكة في فروة الرأس مع تكون قشرة للرأس بشكل متزايد.



قد يحدث هذا نتيجة لأن الماء الساخن يكسر رابطة الهيدروجين التي تنفخ الشعر وتجعل له سمك كبير، مما يجفف فروة الرأس أكثر، ويجعل الجذور أضعف عن ذي قبل، ويجعل الشعر مجعد ولا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك، مما يجعل الكثيرين يشتكون من ملمس الشعر غير المحبب طوال الفصل، مما يؤدى إلى تطاير وهيشان الشعر.

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الماء البارد بديل أفضل ولكنوالماء الساخن له أثار ضارة على الشعر، ومن الطبيعى أن الماء البارد هو بديل أفضل للشعر، لأن الماء البارد يحافظ على الزيوت الطبيعية وتحافظ على خصلات الشعر، وتمنح لمعان صحى، فإنه يحبس الرطوبة بالشعر وفروة الرأس مما يجعل الشعر ناعم وجميل، لأن الماء يغلق الجلد مما يؤدى إلى ملمس أنعم للشعر.ولكن استخدام الماء البارد خلال فصل الشتاء له مجموعة من المشاكل، قد يجعل الشعر مسطح ويجعل الشعر وكأنه انخفض حيث تميل البشرة إلى حبس الرطوبة ويكون الشعر هامدا.يفضل غسل الشعر بالماء المقطر مما يجعله يحتوى على معادن مثل المغنيسوم والكالسيوم، التي تتراكم على فروة الرأس والشعر، ويجب غسل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام حسب الحاجة، كما يجب معرفة متى نحتاج لغسل الشعر بالشامبو، عن طريق إذا أصبح الشعر دهنى بشكل واضح، أو إذا كان يوجد حكة في فروة الرأس، فإنه حان الوقت لغسل خصلات الشعر، ويمكن استخدام شامبو طبيعى، أو نباتى وعضوى ويتبعه ببلسم مماثل.أن الماء العسر (ذو المحتوى المعدنى) يغير في درجة حموضة الشعر يجعل الشعر باهتا وجافا، ومتشابكا مما يؤدى إلى زيادة اللمعان وجفاف فروة الرأس، مما يؤدى إلى زيادة التقشر،مما يعيق عملية غسل الشعر، من خلال انتاج الكثير من الرغوة وترك الكثير من الشوائب على الشعر، ولهذا يجب ترطيب الشعر أما قبل غسله أو بعد غسله.أفضل طريقة لغسل الشعر هي استخدام الماء الفاتر لغسل الشعر بالشامبو لأن المياه الدافئة تساعد على إزالة الأوساخ وترك فروة الرأس نظيفة، ثم يشطف الشامبو والبلسم باستخدام ماء بارد لأن ذلك يحفظ الرطوبة، مع لف الشعر بمنشفة وبمجرد امتصاص الماء الزائد يترك ليجف في الهواء الطلق للمعان إضافى وصحى.متى نغسل الشعر؟يجب غسل الشعر كل يومين أو ثلاثة أيام حسب الحاجة، ويمكن غسل الشعر بالشامبو الخفيف ولغسل الشعر بالطريقة الصحيحة هو شامبو طبيعى أو نباتى أو عضوى، خالى من الكبريت والأصباغ، ويكون غنى بالمستخلصات النباتية من الأعشاب والفواكه، ويتبعه بلسم غنى بالزيوت النباتية خالى من الزيوت المعدنية والعطور الاصطناعية.