ليصبح عمليًا وأكثر فخامة .. حيل لتغيير شكل مطبخك

كل ربة منزل تحب أن تجدد من مطبخها حتى يصير بشكل جديد يساعدها على أن تشعر بالراحة مع إضافة أفكار للمطبخ للتجديد مع جعل التصميم يضمن الحصول علىمساحة من التخزين. ويوجد بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مطبخ لجعل كل شيء في مكانه المناسب، وفقًا لموقع "marthastewart".
الاستخدام
يجب معرفة ما الذى يجب أن تكون المساحة الذى نريدها في المطبخ، وهل تريد أن يكون المطبخ يجلس فيه أفراد العائلة ليتناولوا الطعام ولهذا يجب أن يكون به مقاعد ويكون واسع كفاية، وإذا كان الشخص يريد أن يكون المساحة خاصة لمعرفة المال الذى ينفق فيه.
خلق الكثير من مساحة التخزين
يجب أن يحتوى المطبخ على مساحات كثير للتخزين، كالاحتفاظ بالأطباق في أدراج كبيرة، خلف الأبواب مع زيادة المساحة لجعل الوصول لكل ما هو مخزن بشكل سلسل وسهل.
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