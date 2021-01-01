ليصبح عمليًا وأكثر فخامة .. حيل لتغيير شكل مطبخك



حيل لتغيير شكل مطبخك حيل لتغيير شكل مطبخك

كل ربة منزل تحب أن تجدد من مطبخها حتى يصير بشكل جديد يساعدها على أن تشعر بالراحة مع إضافة أفكار للمطبخ للتجديد مع جعل التصميم يضمن الحصول علىمساحة من التخزين. ويوجد بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مطبخ لجعل كل شيء في مكانه المناسب، وفقًا لموقع "marthastewart".



الاستخدام

يجب معرفة ما الذى يجب أن تكون المساحة الذى نريدها في المطبخ، وهل تريد أن يكون المطبخ يجلس فيه أفراد العائلة ليتناولوا الطعام ولهذا يجب أن يكون به مقاعد ويكون واسع كفاية، وإذا كان الشخص يريد أن يكون المساحة خاصة لمعرفة المال الذى ينفق فيه.



خلق الكثير من مساحة التخزين

يجب أن يحتوى المطبخ على مساحات كثير للتخزين، كالاحتفاظ بالأطباق في أدراج كبيرة، خلف الأبواب مع زيادة المساحة لجعل الوصول لكل ما هو مخزن بشكل سلسل وسهل.

قد يعجبك أيضا...

رفع الإضاءةلمن يريد أن يكون المطبخ متجدد وحيوى أن يحسن من اختيار الإضاءة، عن طريق وضع اضاءة بالثريات والمصابيح المعلقة، والمصابيح المثبتة على السطح، مما يجعل المكان يشع بهجة واتساعا وإشراقا، ويجب أن يكون هناك إضاءة تحت الخزانة.تحديد أولويات الشكل والوظيفةيجب تحديد أهم أولويات المطبخ، التي لا غنى عنها مثل شفاط الموقد، مع تغطيته بغطاء الموقد الأبيض، مع اختيار أشياء أخرى للمطبخ ليعطى فخامة وأناقة مثل الطوب المكشوف.رفع الأجهزةإن اختيار الأجهزة والحنفيات ذات الجودة العالية ترفع مستوى المطبخ إلى مستوى أخر، ويمكن استخدام المعادن الدافئة مثل النحاس والأشكال المصقولة، من اللون الأسود غير اللامع إلى البرونز، مع معرفة كل ما هو جديد لاختيار الأنسب.النظر في كل أنواع الخزائنيمكن اختيار للمطبخ زجاج شفاف للواجهة للتباهى بالصينى والأطباق الراقية الفخمة، من الذوق الرفيع ليظهر للضيوف، وتظهر مساحة أكبر لجعله شكله مميز وجيد.