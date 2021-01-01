فيديو .. هل امتحانات الثانوية العامة ستكون ورقية أم إلكترونية؟

رد الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، على سؤال :"هل امتحانات الثانوية ستكون ورقية أم إلكترونية؟"، مؤكدا أن نظام امتحانات الثانوية موضح فيه كل التفاصيل بدقة.
وأضاف “رفعت فياض”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لـ أولى وثانية ثانوية عامة والطالب الذي لم يحصل على التابلت حتى 15 ديسمبر يمتحن ورقيا، ومن حصل يمتحن إلكترونيا.
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