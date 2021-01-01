التربية والتعليم : تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

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قررت وزارة التربية والتعليم تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لمدة شهر كامل بدون الكشف عن الاسباب حتى الان .



حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023 مثلما كان محددا في الخريطة الزمنية السابق إعلانها قبل بدء الدراسة.



قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

مراعاة مواعيد الاجازات والاعياد في جداول الامتحانات

وعلى جانب آخر .. حصل موقع صدى البلد على خطاب رسمي موقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، لحسم الجدل بشأن الاحتجاج على عدم مراعاة أعياد المسيحيين في جداول الامتحانات.

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وقال وزير التربية والتعليم في خطابه : في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم العمل واستقرار اعمال امتحانات النقل والشهادات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الاجازات الرسمية والاعياد الدينية والقومية خلال اعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول .