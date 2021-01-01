للمرأة .. تعرفي كيف تتجنبين عدوّك اللّدود "السيلوليت"



السيلوليت السيلوليت



أطعمة عديدة تعد سيئة الهضم تتسبب في تراكم الدهون وتضع الدهون ضغطًا على الأنسجة الضامة. وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت.



على الرغم من أن السيلوليت لا يشكل مخاطر صحية خطيرة ، إلا أنه يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الجمالية إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي



1. الأطعمة المالحة



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تأكد من عدم إضافة الكثير من الملح إلى أطباقك أو الأطعمة المعلبة أو المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح. يمكن أن يتسبب الملح في احتباس السوائل في الجسم ، وهو أحد أكثر أسباب السيلوليت شيوعًا. ولهذا السبب يتصدر الملح قائمة الأطعمة التي تساهم في تكوين السيلوليت.2. الأطعمة الدهنيةينتج السيلوليت بشكل أساسي عن الأطعمة الدهنية ، وهذا هو السبب في أن التحكم في تناول الأطعمة الدهنية هو أفضل طريقة لتجنب تطور السيلوليت. في حين أن الدهون ضرورية لعمل الجسم الطبيعي ، فمن المهم جدًا مراقبة كمية الدهون التي تستهلكها.3. الأطعمة المصنعةالأطعمة التي تحتوي على النكهات المضافة ومحسنات الطعم والمواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى يمكن أن تؤدي إلى السيلوليت.يمكن للمكونات التي تضاف إلى الأطعمة المصنعة أن تعزز مذاق ومظهر هذه الأطعمة. ومع ذلك ، إذا كنت مهتمًا بصحتك وجمالك ، فمن الأفضل تجنب الأطعمة المصنعة.4. السكرلا يوجد شيء مثل القاتل الصامت مثل السكر. في حين أنه من الصحيح أن الكثير من السكر يمكن أن يعزز حلاوة الطبق الحلو ، فمن المهم أيضًا أن تتذكر أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يضر بصحتك. السكر له تأثير في زيادة إنتاج الأنسولين الذي يحفز تكوين المزيد من الأنسجة الدهنية5. الشوكولاتةيمكن أن يساهم الاستهلاك المتزايد للشوكولاتة والبسكويت والبسكويت في ظهور السيلوليت لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.يرتبط السكر بالبروتينات ، مما يجعلها أقل كفاءة في أداء وظائفها. يمكن أن يسبب السيلوليت الالتهاب وحتى يسبب الألم عند لمسه