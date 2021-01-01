كأس العالم2022 l تعرف على تردد القناة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا



المغرب وفرنسا المغرب وفرنسا



يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع والوطن العربي على الخصوص مباراة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر 2022.



منتخب المغرب أبهر العالم بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي بالقاضية ، في دور الـ8 برأسية ولا اروع من يوسف النصيري مهاجم اشبيلية على مرأى ومسمع من فليكس صاحب الـ 100 مليون دولار في أتلتيكو مدريد ونجم المان سيتي برناردو سيلفا ورفاقه وقبل كل هؤلاء في حضور الاسطورة كرستيانو رونالدو.



وقبلها تسقط الماتادور الإسباني بكامل نجومه بيدري وجافي وموراتا عن طريق العملاق ياسين بونو ورفاقه حكيمي وزياش وبوفال وبانون وسفيان لمرابط.

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مشوار أبناء المدرب المجتهد وليد الركراكي بدأ بتعادل مع العنيد الكرواتي بدون أهداف تبعه انتصار غالي وكبير على منتخب بلجيكا بهدفين دون رد ثم فوز اخر على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف قبل ان تصمد كتيبة المحترفين 120 دقيقة امام الماتادور الاسباني ومدربهم لويس انريكي في الدور ثمن النهائي والذي عرف اعلاميا بموقعة ياسين بونو واخيرا العبور التاريخي علي حساب الدون رونالدو ورفاقه .موعد مباراة المغرب وفرنساويلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي غدا الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية.القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسامباراة المغرب وفرنسا لها طابع خاص عند عشاق الكرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية بأكملها حيث ما تحقق من انجاز غير مسبوق بوصول منتخب عربي افريقي إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المحفل العالميوتذاع جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة ، إلا أن أعلنت شبكة قنوات بي إن عن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة على القمرين نايل سات وعرب سات.تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحةالقمر: نايل سات Nilesatتردد القناة: 11013معامل الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 2/3إشارة إرسال البث: DVB-S2 .إليكم التردد الأول beIN SPORTS على النايل ساتالتردد: 12064.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 6/5.أما عن التردد الثاني beIN SPORTS على النايل ساتالتردد: 12245.الاستقطاب: عمودي.معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 4/3.بينما التردد الثالث beIN SPORTS على النايل ساتالتردد: 12264.الاستقطاب: عموديمعدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 3/2.