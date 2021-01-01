شوبير : الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد

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شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “ حال إقامة البطولة في المغرب سيتمكن الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية رغم عدم حصده لقب دوري أبطال إفريقيا ”.

وأضاف : “ في تقارير بتشير إلى أن المغرب قد تستضيف بطولة كأس العالم المقبلة، وهو ما يعزز فرص الأهلي في التواجد بالمونديال المقبل خاصة وأن لوائح البطولة بتمنع مشاركة اثنين من دولة واحدة في كأس العالم للأندية”.

وتابع : “ في كلام أن كأس العالم للأندية سيقام في مارس المقبل ، وحال إقامته في المغرب سيشارك الأهلي به ” .

المصدر: elbalad

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