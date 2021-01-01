أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

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أطعمة لحرق الدهون

أطعمة عديدة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن فيما يلي قائمة بأبرز تلك الأطعمة والتوابل التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون والوقاية من الأمراض الخطيرة.إليك أبرزها وفقا لموقع timesofindia

زيت الخردل
مقارنة بزيوت الطهي الأخرى ، فإن هذا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة و تساعد الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

الثوم
يعمل الثوم كقمع للشهية عن طريق إرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ بعد تناوله. الأليسين ، مادة موجودة في الثوم ، لها خصائص مضادة للجراثيم تعمل على خفض الكوليسترول والدهون السيئة.

اللبن
يساعد الاستهلاك المنتظم لللبن الرائب في إنقاص الوزن عن طريق إعطاء الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها دون التسبب في زيادة الدهون والسعرات الحرارية.

الكركم
الكركم مكمل ممتاز لأي نظام غذائي بسبب خصائصه القوية في حرق الدهون. من خلال تعزيز تدفق الصفراء ، يساعد الكركم الجسم على تكسير الدهون الغذائية.

قد يقلل الاستهلاك المنتظم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول السيئ ، وارتفاع ضغط الدم ، ويحسن الدورة الدموية ، ويوقف تخثر الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

المصدر: موقع timesofindia

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