أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

أطعمة عديدة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن فيما يلي قائمة بأبرز تلك الأطعمة والتوابل التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون والوقاية من الأمراض الخطيرة.إليك أبرزها وفقا لموقع timesofindia
زيت الخردل
مقارنة بزيوت الطهي الأخرى ، فإن هذا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة و تساعد الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.
الثوم
يعمل الثوم كقمع للشهية عن طريق إرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ بعد تناوله. الأليسين ، مادة موجودة في الثوم ، لها خصائص مضادة للجراثيم تعمل على خفض الكوليسترول والدهون السيئة.
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