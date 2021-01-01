أحترس .. طعام شائع يتناوله متهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري



الإصابة بالسكري الإصابة بالسكري



يعد البطاطس ، سواء كانت مسلوقة أو مهروسة أو محمصة ، هي غذاء شائع ، ولكن هل يمكن أن تزيد البطاطس من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري؟



وقام فريق بحثي من جامعة إديث كوان في بيرث بأستراليا ، بتحليل الأنظمة الغذائية لـ 54000 شخص شاركوا في دراسة النظام الغذائي الدنماركي والسرطان والصحة.



وفقا لموقع .express.co نُشرت النتائج في مجلة Diabetes Care ، والتي كشفت عما إذا كانت البطاطس يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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وأوضح الباحث براتيك بوخاريل Pratik Pokharel ، وهو طالب دكتوراه: "في الدراسات السابقة ، تم ربط البطاطس بشكل إيجابي بحدوث مرض السكري ، بغض النظر عن كيفية تحضيرها - لكن هذا ليس صحيحًا.خطر الإصابة بمرض السكريووفقا للدراسة نشرها موقع express في حين أن البطاطس المهروسة والمقلية ليست أكثر الأطعمة صحة ، تعتبر البطاطس المسلوقة من الكربوهيدرات "ذات النوعية الجيدة" والتي من الأفضل الاستمتاع بها جنبًا إلى جنب مع الخضار.وفقًا للباحثين ، فإن الخضروات الورقية والخضروات الصليبية - مثل السبانخ والخس والبروكلي والقرنبيط - يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني."فيما يتعلق بالبطاطس ، لا يمكننا القول أن لها فائدة فيما يتعلق بمرض السكري من النوع الثاني ، لكنها أيضًا ليست سيئة إذا تم تحضيرها بطريقة صحية."لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، يبدو أن تناول أي نوع من أنواع البطاطس ليس هو السبيل للقيام بذلك.ومع ذلك ، فإن خفض نسبة السكر في الدم يتطلب اتباع نظام غذائي صحي ، مليء بالخضروات ، وممارسة الرياضة بشكل متكرر ، والحفاظ على وزن صحي.