موقع عبري :الجيش الأمريكي يحول الشرق الأوسط لساحة اختبارات للأسلحة الجديدة

نشر موقع "إسرائيل ديفنس" العسكري العبري أن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تهدف إلى ترقية التجارب بأنواع جديدة من الأدوات غير المأهولة جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي وطرق التعامل مع مثل هذه التقنيات التي في أيدي إسرائيل.
وقال الجنرال “فرانك ماكنزي” ضابط في مشاة البحرية وقائد سابق للقيادة المركزية الأمريكية: “إسرائيل والعديد من الدول العربية منفتحة على أفكار تبادل المعلومات الاستخباراتية والدفاع الجوي لإنشاء صورة عملياتية للدفاع المضاد للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة”.
قامت القوات البحرية والجيش والقوات الجوية للولايات المتحدة بتحديد الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به كموقع اختبار ضخم في هذه المجالات.
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