يقدم وكيل سكودا زيادة هائلة على أسعار كاميك 2022



كاميك 2022 كاميك 2022

تقدم شركة كيان ايجيبت عدة موديلات مختلفة من سيارات سكودا التشيكية في السوق المصري، ومؤخرا أعلنت الشركة باعتبارها وكيلا لسيارات سكودا عن أحدث قائمة سعرية لسياراتها المتاحة محليا، حيث شملت هذه القائمة موديل 2022 من سيارتها سكودا كاميك التي تقدمها بمحرك واحد وفئتين مختلفتين في التجهيزات، حيث تبين من هذه القائمة زيادة أسعار هذه السيارة بأكثر من 200 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:



- فئة أولى من 515 إلى 750 ألف جنيه (زيادة 235 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 600 إلى 850 ألف جنيه (زيادة 250 ألف جنيه).

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وتحمل كلا الفئتين محرك مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 110 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، كما يصل متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود إلى 6.3 لتر تقريبا لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة بهذا الموديل فكان أهمها كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- كاميرا خلفية.- نظام لتشغيل محرك السيارة بدون مفتاح.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- سنسور مطر.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- فتحة سقف بانوراميه.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.