مواصفات الفئة الثالثة من BMW موديل 2023 الجديدة في مصر



BMW BMW

تزايد الاهتمام حول سيارات BMW بعد عودتها للسوق المصري من خلال شركة جلوبال أوتو وكيلها الجديد، لذلك نقدم اليوم مواصفات سيارة الفئة الثالثة موديل 2023 من BMW، والتي يتم تقديمها محليا بخمس موديلات أسعارهم كالتالي:



- موديل 320i LCI Advantage بسعر مليون و280 ألف جنيه.



- موديل 320i LCI Luxury بسعر مليون و380 ألف جنيه.

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- موديل 320i LCI M Sport بسعر مليون و430 ألف جنيه.- موديل 330i LCI M Sport بسعر مليون و810 ألف جنيه.- موديل M340i xDrive LCI بسعر 2 مليون و475 ألف جنيه.ومحليا يطرح الوكيل أول ثلاثة موديلات من هذه السيارة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وبقوة 170 حصان وعزم 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي.أما موديل 330i فهو مزود بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي، وبقوة 258 حصان وعزم 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة رياضي أوتوماتيكي 8 سرعات.أما الفئة الرابعة الأعلى الأعلى من السيارة فهي مزودة بمحرك 6 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 3000 سي سي، وبقوة 387 حصان وعزم 500 نيوتن متر، ويتصل المحرك أيضا بناقل حركة رياضي أوتوماتيكي 8 سرعات.ويتم تقديم هذا الموديل بتجهيزات أساسية عديدة من أهمها:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية ستائرية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- سنسور أمامي وخلفي.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- مصابيح خلفية LED.- فرش داخلي من الجلد.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- شاشة عدادات رقمية 14.9 بوصة.- نظام تحكم صوتي بوظائف السيارة.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.