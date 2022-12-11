أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في مصر، في معاملات الساعات الأولى نفس الأسعار النهائية ليوم السبت والذي شهد خلاله السوق المحلية 3 ارتفاعات على مدار اليوم.



سعر الذهب اليوم فى مصر

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1457 جنيها، وتداول سعر الذهب عيار 21 نحو 1275 جنيها، وسجل سعر عيار الذهب 18 نحو 1092 جنيهًا، وبلغ سعر عيار الذهب 14 نحو 850 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب، بعد انخفاضه في نهاية يوم الجمعة بإجمالي 40 جنيهًا، في السوق المحلي، نحو 10040 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، مستقرًا في تعاملات الصباح في الدول العربية، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.52 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 195.73 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 186.83 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 160.14 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 124.55 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 208.97 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 191.55 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 182.85 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 156.72 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.90 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.47 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 16.01 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.28 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13.10 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.19 دينار.