عصائر لذيذة لزيادة الوزن..لو عايزة تتخني..



عصائر لذيذة عصائر لذيذة

بعض الفتيات قد تجد أن النحافة أزمة لها من ناحية ارتداء الملابس وشكل الوجه الذى لا تجده جذابًا ومشرقًا، ما تريد أن تزيد من وزنها بشكل معتدل لتبدو جميلة وتزيد من ثقتها بنفسها.



يعتبر اكتساب الوزن صعب مثل فقدانه، ويحتاج لبعض الوقت، وخاصة إذا كان الهدف من زيادة الوزن هو بناء العضلات، لذلك يوجد بعض العصائر المصنوعة منزليا والتي يمكن أن تساعد على زيادة الوزن بسهولة وتكون بديل للوجبات، وفقًا لموقع "healthkart".



عصير الفراولة والأفوكادو

يعتبر ذلك العصير المغذى من الفراولة والأفوكادو والموز هو ما يجب تناوله لبدء اليوم، مما يساعد محتوى الدهون في هذا المشروب في البقاء ممتلئ لفترة أطول من الوقت

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المكوناتكوب حليب وكوب زبادى عادى1 موزة كاملة1 كوب فراولة مجمدة¼ أفوكادوملعقة صغيرة من الفانيلياالطريقةوضع كل من الحليب والزبادى وخلطهم مع بعض مع أضافة الموز المقشر والأفوكادو ويمزج بشكل كبير، للوصول للقوام المناسب، مع أضافة الفراولة المجمدة مع الفانيليا مع الخلط مرة أخرى لمشروب لذيذ ومنعش.عصير الفراولة والموز وزبدة الفول السودانىيعتبر الفراولة وزبدة الفول السودانى وعصير الموز عالى من البروتين وغنى بالدهون لصحة القلب ومضاد للأكسدة الزائدة، وهذا العصير غنى بالبروتين لزيادة الوزن، ويساعد الزبادى في الحفاظ على الجهاز الهضمى الصحى.المكونات¾ كوب زبادى عادى5 فراولة كبرة مجمدة1 موزة2 ملعقة كبيرة زبدة الفول السودانى2 ملعقة كبيرة حليبالطريقةيضاف الماء واللبن والموز معاَ ويخلط مع بعض ثم أضافة زبدة الفول السودانى والفراولة المجمدة، مع مزج الخليط ليصبح عجينة كثيفة، ويكمن أضافة الحليب إذا كان المحبب هو مزيج أخف، ويمكن استبدال زبدة الفول السودانى الناعمة بزبدة مقرمشة على حسب الرغبة.عصير زبدة الفول السودانى والموزإن العصير يجدد الجسم بعد تمرين صعب، مع الحصول على طعم لذيذ من زبدة الفول السودانى والموز مشكل ثنائى مدهش وغنى يساعد على الحد من الجوع.المكونات¾ كوب زبادى عادىفانيليا2 ملعقة كبيرة زبدة فول سودانى1 موزة1/8 كوب حليب¾ كوب ثلجالطريقةيمكن وضع الحليب والموز في خلاط لعمل خليط ناعم متجانس، ثم إضافة زبدة الفول السودانى المقرمش، أو الناعم مع خلطه جيداً، مع إضافة الثلج على حسب الرغبة لشرب مشروب منعش ويعطى طاقة غير طبيعية.سموثى شوكولاتة الموزلمحبى الشوكولاتة، يمكن إضافتها مع عصير الموز الغنى بالألياف والبوتاسيوم والبروتين لهذا العصير، والزبادى يعزز الهضم، مع إضافة الشوكولاتة الداكنة الرائعة.المكوناتكوب حليب¾ كوب زبادى عادىفانيليا1 موزة3 شوكولاتة داكنة1 كوب ثلجالطريقةيمكن وضع الحليب والموز و الشوكولاتة في الخلط حتى يصير مزيج ناعم ثم أضافة الثلج مع خلطة مرة ثانية، مع أضافة قطع الشوكولاتة على الوجه للحصول على عصير صعب أن يقاوم.