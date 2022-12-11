الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 6.6 مليار دولار صادرات مصر إلى دول شرق آسيا خلال 2021



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال تقريره عن " التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا عام 2021"، حجم التجارة الخارجية بشأن الصادرات مع أهم دول شرق آسيا وهي: "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايـلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".



وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات إلى دول شـرق آسيا بلغت 6.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 62.8?.



في ذات السياق، ذكر التقرير حصول الهند على المرتبة الأولى للصادرات؛ حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 46.5?، وكان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفي المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 1.5 مليار دولار عـام 2021 مقابـل 0.8 مليار دولار عـام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 95.7?، وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية غاز طبيعي مسيل.