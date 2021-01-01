قد يشير الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل إلى خطر الإصابة بالكبد



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

مرض الكبد الدهني غير الكحولي يشير إلى وجود خلايا دهنية داخل الكبد، ويمكن أن يصبح هذا مزعجًا عندما يحد وجود هذه الخلايا الدهنية من الأداء السليم للكبد ، مما يتسبب في تراكم الفضلات السامة في الجسم، وقد لا تتمكن من تحديد الحالة في المراحل الأولية ، ومع ذلك ، فإن هذه العلامة المزعجة أثناء النوم قد تشير إلى أن الكبد في خطر.



وفقًا لمجلة Nature and Science of Sleep ، تعد اضطرابات النوم من الخصائص المعروفة لتندب الكبد.



يقترح الدكتور بريان لون ، أخصائي الطب التكاملي والوظيفي وخبير تقويم العمود الفقري ، بمدينة كانساس سيتي ، أن "السبب الأكثر شيوعًا للاستيقاظ بين الساعة الواحدة والرابعة صباحًا هو مشكلة الكبد"، وذلك حسب ما ذكره موقع "timesofindia".

قد يعجبك أيضا...

الإيقاع اليومي لجسمنا هو ساعتنا الداخلية الرئيسية ، والتي تعمل وفقًا للساعة الخارجية - شروق الشمس وغروبها - لضمان عمل جميع أعضائنا وأنظمتنا البيولوجية الداخلية بانسجام وفعالية وكفاءة.يوضح الدكتور لون: "خلال الفترة ما بين 1 و 3 صباحًا ، يبذل الكبد قصارى جهده لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه أثناء النوم" ، مضيفًا: "لذلك إذا كان الكبد بطيئًا وراكدًا من تراكم الدهون أثناء وقت تطهير الكبد (1 و 4 صباحًا) ، سيحاول الجسم تخصيص المزيد من الطاقة لإزالة السموم وتحفيز جهازك العصبي على الاستيقاظ ".تؤثر اضطرابات النوم على حوالي 60 إلى 80 % من مرضى الكبد المزمن ، وفقًا لمجلة أمراض الصدر. ويمكن أن يحدث هذا في أشكال الأرق ، وانخفاض كفاءة النوم ، والنعاس أثناء النهار ، ومتلازمة تململ الساق.عادة ما ترتبط الحالة بعوامل الخطر التالية: (زيادة الوزن أو السمنة، الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني، ارتفاع نسبة الدهون في الدم وخاصة الدهون الثلاثية).قد يعاني كبار السن أيضًا من الاستيقاظ في الصباح الباكر بسبب التغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية في أجسامهم مع تقدم العمر. وفقًا لمؤسسة النوم ، هناك ميل لدى هؤلاء السكان للاستيقاظ ثلاث إلى أربع مرات كل ليلة. التبول الليلي والقلق وحالات أخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تغيرات النوم المرتبطة بالعمر.وجد الباحثون أيضًا أن أوقات النوم غير المتسقة مرتبطة بسلوكيات نمط الحياة السيئة بشكل عام ، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الجودة.قد تساعد التدابير التالية في تقليل مخاطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي:- تناول نظام غذائي نباتي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية- الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة وإدارة نظامك الغذائي لإنقاص الوزن في حال كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن- تمرن بانتظام سواء كان وزن زائد أم لا