تحدد خبيرة روسية الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة

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القهوة

على الرغم من فوائد القهوة العديدة ألا إن تناولها يومياً قد تسبب في الكثير من المشاكل الصحية، وحددت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة.

وأشارت ناتاليا، إلى أن القهوة مشروب مفيد، ولكن هناك فئة من الناس، قد يعانون من عواقب سلبية بعد تناولها.

أوضحت: "اعتقد أن العواقب السلبية مرتبطة بالإفراط بتناول القهوة، أو أن هذه الفئة من الناس لا تتحمل حساسية الكافيين"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إزفيستيا الروسية.

وتابعت: " القهوة لا تحتوي على مواد مسرطنة، ولها تأثير وقائي للصحة، وتقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، ولكن قد تسبب القهوة مشكلات للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يسبب تناولها الغثيان والإسهال".

واضافت: " أنه يمكن أن تساعد القهوة على منع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والاكتئاب ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. وبالإضافة إلى ذلك توقف القهوة نشوء حصى المرارة".

وتنصح الخبيرة، بالامتناع عن استخدام أنواع القهوة الذائبة، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن عملية معالجة حبوب القهوة.

وتضيف، عند تناول القهوة والشاي أيضا، تتباطأ عملية امتصاص المعادن مثل الحديد المغنيسيوم. لذلك لتعويضها يمكن إضافة الحليب إلى المشروب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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