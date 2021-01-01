تعرف على أسرار طائر الفلامنجو.. «الزائر الأوروبي» السنوي لمصر

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صورة الخبر: طائر الفلامنجو
طائر الفلامنجو

عادة ما يهاجر طائر الفلامنجو، من المناطق الباردة إلى الأماكن الدافئة، وذلك بسبب التغيرات المناخية وظروف المناخ.

يعتبر طائر الفلامنجو، من أهم الطيور المهاجرة، حيث تشتهر باسم النحام الوردي أو البشاروش، وهو من الطيور المائية، التي تمر على مدينة بورفؤاد ويقضي بها فصل الشتاء؛ خاصة بمنطقة الملاحات شرق بورفؤاد، وبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس بمدينة بورفؤاد، فهي تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في بورسعيد.

قالت ووترز البحري ، الباحثة البيئية للطيور والحياة الطبيعية ، إن مدينة بورفؤاد خصصت كمحمية طبيعية لـ "الفلامنجو" من قبل الحكومة المصرية ، بالإضافة إلى كونها المسار الثاني للطيور المهاجرة، وذلك حسب ما ذكره موقع "see.news".

وأشارت إلى أن طائر الفلامنجو الكبير هو طائر شتوي يأتي من وسط وجنوب أوروبا إلى أفريقيا خاصة مصر حيث يتواجد في بحيرة البردويل بشمال سيناء ومنطقة قناة السويس وبحيرة قارون ووادي النطرون وسيوة.

وتأتي منطقة النوبة جنوب بحيرة النوبة بجانب تواجدها في بور فؤاد بمحافظة بورسعيد لما لها من أهمية بيئية وتاريخية واقتصادية.

وأضافت الباحثة البيئية للطيور والحياة الطبيعية ، أن عملها كباحثة بيئية رصدت في عام 2019 ما لا يقل عن 25 ألف طائر نحام كبير الحجم في بور فؤاد الملاحية ، وتم التعرف على بعض الطيور المرفقة ، مما يؤكد أنها قادمة من جنوب فرنسا إلى محمية بورفؤاد لقضاء شتاء دافئ.

وتابعت أنها رصدت أكثر من 20 ألف طائر نحام كبير في منطقة ملاحة شرق طريفة في خريف عام 2007.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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