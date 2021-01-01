تعرف على أسرار طائر الفلامنجو.. «الزائر الأوروبي» السنوي لمصر

عادة ما يهاجر طائر الفلامنجو، من المناطق الباردة إلى الأماكن الدافئة، وذلك بسبب التغيرات المناخية وظروف المناخ.
يعتبر طائر الفلامنجو، من أهم الطيور المهاجرة، حيث تشتهر باسم النحام الوردي أو البشاروش، وهو من الطيور المائية، التي تمر على مدينة بورفؤاد ويقضي بها فصل الشتاء؛ خاصة بمنطقة الملاحات شرق بورفؤاد، وبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس بمدينة بورفؤاد، فهي تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في بورسعيد.
قالت ووترز البحري ، الباحثة البيئية للطيور والحياة الطبيعية ، إن مدينة بورفؤاد خصصت كمحمية طبيعية لـ "الفلامنجو" من قبل الحكومة المصرية ، بالإضافة إلى كونها المسار الثاني للطيور المهاجرة، وذلك حسب ما ذكره موقع "see.news".
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