«ميتا» تلجأ للإثبات بالفيديو بعد نجاحه في انستجرام..لتحديد عمر المستخدمين..

تختبر «ميتا» الشركة الأم لتطبيق فيسبوك، نظام جديد، للتحقق من أعمار المستخدمين، بخدمة جديدة تحمل اسم «Facebook Dating»، في محاولة لجعل التطبيق أكثر أمانًا، مع حماية الصغار والمراهين.
ووفقاً لبيان نشره موقع «أكسيوس»، فإن الشركة تستهدف من خلال هذه التجربة التأكيد من بلوغ المستخدمين السن القانوني (18 عاماً أو أكثر) للتسجيل والاستفادة من خدمات فيسبوك، لتقديم تجربة مناسبة وفقاً للفئة العمرية لكل مستخدم.
كذلك طبقت «ميتا» الميزة ذاتها بمنصة «إنستجرام»، ومنها وثّقت أعمار المستخدمين وإثبات الهوية من خلال مقاطع فيديو «سيلفي»، ومشاركة المستخدمين لصور هوياتهم الشخصية، المتضمنة بياناتهم بما فيها تواريخ الميلاد.
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