«ميتا» تلجأ للإثبات بالفيديو بعد نجاحه في انستجرام..لتحديد عمر المستخدمين..

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صورة الخبر: ميتا
ميتا

تختبر «ميتا» الشركة الأم لتطبيق فيسبوك، نظام جديد، للتحقق من أعمار المستخدمين، بخدمة جديدة تحمل اسم «Facebook Dating»، في محاولة لجعل التطبيق أكثر أمانًا، مع حماية الصغار والمراهين.

ووفقاً لبيان نشره موقع «أكسيوس»، فإن الشركة تستهدف من خلال هذه التجربة التأكيد من بلوغ المستخدمين السن القانوني (18 عاماً أو أكثر) للتسجيل والاستفادة من خدمات فيسبوك، لتقديم تجربة مناسبة وفقاً للفئة العمرية لكل مستخدم.

كذلك طبقت «ميتا» الميزة ذاتها بمنصة «إنستجرام»، ومنها وثّقت أعمار المستخدمين وإثبات الهوية من خلال مقاطع فيديو «سيلفي»، ومشاركة المستخدمين لصور هوياتهم الشخصية، المتضمنة بياناتهم بما فيها تواريخ الميلاد.

بهذه الطريقة نجحت الشركة في إيقاف التحايل على نظام تحديد العمر، عبر منع المستخدمين من تغيير تواريخ ميلادهم بعد إنشاء حساباتهم وتأكيد هوياتهم العمرية.

وفي هذه التجربة، اعتمدت «ميتا» على شريك إضافي تولى مهمة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملامح وبيانات الوجه للتأكد من أعمار المستخدمين، وهي شركة «Yoti» المتخصصة في تطوير الأدوات البرمجية.

وسابقاً قدمت «ميتا«خدمة»Facebook Dating«، في عدّة دول مختلفة عام 2019، بعد أزمة كبيرة أشتهرت حينها، جرّاء تسريب بيانات 87 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، بعد استغلال شركة بريطانية شهيرة تلك البيانات لأغراض ترويجية ودعاية سياسية، دون علم أو موافقة المستخدمين.

المصدر: المصرى اليوم

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