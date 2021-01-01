واتساب .. يحذف الرسائل تلقائيًا فور قراءتها



واتساب واتساب

وفقًا لتقرير موقع WABetaInfo، واتساب تعمل على تطوير ميزة جديدة لحذف الرسائل تلقائيًا فور قراءتها، وتتيح هذه الميزة كما أشار لها التقرير اختفاء الرسالة بمجرد قراءتها من جانب المُستقبل، وتتوفر على إصدار واتساب التجريبي رقم 2.22.25.20 على هواتف أندرويد.



كما تسمح الميزة التجريبية الجديدة بتحكم المستخدم في عدم التقاط صورة لرسائله المرسلة «لقطة شاشة»، ما يتيح خصوصية أكبر للمستخدمين، إضافة لحظر إمكانية نسخها أو إعادة مشاركتها داخل أي محادثة أخرى.



هذه الميزة تتوفر في عدة تطبيقات، لكن فيما يخص واتساب تتشابه مع ميزة View Once الخاصة بالصور والفيديوهات، وأطلقتها المنصة خلال العام الجاري بخدمة التراسل الفوري لحماية خصوصية المحتوى البصري الذي يتبادله المستخدم مع الآخرين، وتحظر تلك الميزة عملية التقاط أي صورة للشاشة أو تسجيل فيديو له، ومنها يصعب تحميل وحفظ أي صورة أو فيديو، فيكون المستخدمين أكثر أمانًا.

قد يعجبك أيضا...

يُشار إلى تطوير عدة مزايا سابقة في واتساب للحفاظ على خصوصية محادثات المستخدمين، أبرزها كانت ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بعد وقت محدد، ويتراوح هذا التوقيت ما بين 24 ساعة و90 يومًا، كما يمكن اختيار محادثة معينة لهذه الميزة، أو تطبيقها على جميع المحادثات.أما الميزة المُطلقة حديثا للحذف التلقائي فور قراءة الرسالة يتيح للمستخدمين، اختيار رسالة محددة واحدة أو أكثر، وتبقى المحادثة كما هي بشكل طبيعي.