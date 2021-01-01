تعلن تويتر إعادة العلامة الزرقاء بسعر أعلى لمستخدمي آيفون» بداية من اليوم

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

أعلنت منصة «تويتر» بداية من اليوم إطلاق خدمة الاشتراك، لعرض خدمة علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات.

وقالت صفحة تويتر الرسمية: «سنعيد إطلاق خدمة تويتر بلو، التي تتضمن اشتراكا شهريا على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولارا لأنظمة آي أو أس».

وأضاف: «تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء».

توتير تتحقق قبل منح العلامة الزرقاء
وأشارالصفحة الرسمية إلى أن «العلامة الزرقاء» سيحصل عليها المستخدم عقب القيام بعملية تحقق.

وسيتحول لون العلامة الزرقاء إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيكون رماديا لحسابات المؤسسات الرسمية والحكومية، كما سيكون بإمكان المستخدمين المشتركين تصحيح تغريداتهم بعد نشرها، إضافة إلى تحميل مقاطع فيديو ذات جودة عالية.

تويتر وعودة العلامة الزرقاء
وكان «تويتر» أطلق هذه الخدمة بعد أيام قليلة من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع، لكنه قام بتعليقها على الفور، بعدما ظهرت عدة حسابات تدعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معينة، وتحمل العلامة الزرقاء.

وكان ماسك وعد بإعادة خدمة «تويتر بلو» في نهاية نوفمبر المنصرم، وبعدها بأيام أعلن تأجيلها إلى «أجل غير مسمى».

المصدر: المصرى اليوم

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