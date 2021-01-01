قصة العثور على سفينة اختفت قبل 147 عاما..مُحمَّلة ذهبا بـ 4.8 مليون دولار ..

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عثر اثنان من علماء الآثار البحريين الأمريكيين على سفينة كانت قد فقدت قبل 147 عاما، وعلى متنها ذهب يقدر بملايين الدولارات.



ووفقا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن السفينة «SS PACIFIC» غرقت أثناء سفرها من كولومبيا البريطانية إلى سان فرانسيسكو الأمريكية عام 1875.



وكان على متن السفينة كمية كبيرة من الذهب تقدر بحوالي 180 ألف دولار، وهو ما يساوي 4.8 مليون دولار في الوقت الحالي، بحسب «الديلي ميل».

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وغرقت السفينة الشراعية جنوب كيب فلاتري، وأسفر غرق السفينة عن مقتل 325 شخصا ونجا شخصان فقط ممن كانوا على متن السفينة.ووفقا للديلي ميل، ذكر تقرير في واشنطن الأمريكية بتاريخ 4 نوفمبر 1875، والذي وصف الحادثة بالكارثة البحرية الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.وكشف الخبيران «ماثيو مكولي» «وجيف هاميل»، من تحالف Northwest Shipwreck Alliance، أنهما عثرا على السفينة المفقودة.ووفقا للخبيرين، فإن من العلامات التي أشارت إلى العثور على السفينة كان اكتشاف منخفضين دائريين في قاع البحر، على مسافة قصيرة من بقية الحطام، ويُعتقد أنهما عجلات المجذاف للباخرة.وأوضح الخبير جيف هاميل أنه كان يبحث عن سفينة «SS PACIFIC» منذ أكثر من 30 عاما، وقد عثر عليها باستخدام عملية تسمى «جيولوجيا الطب الشرعي»، بحسب ديلي ميل.وأوضح هاميل أن من إحدى الطرق تضييق نطاق البحث من خلال العمل مع الصيادين التجاريين، الذين يقومون بإحضار الأشياء في شباكهم، حيث وجدنا بعضهم الذين يحصلون عادة على الفحم وحصلنا في الواقع على عينة، وتم تحليلها كيميائيًا، وتمكنّا من تحديد أن الفحم جاء من منجم فحم في خليج كوس بولاية أوريجون، الذي كان مملوكًا لأصحاب السفينة، وكان جزءًا من الوقود الذي كانت السفينة تستخدمه من سان فرانسيسكو، وفقا للديلي ميل.وقد قام الفريق بتحديد موقع تقريبي للسفينة، وتحديد الحطام الذي كان يقع على بعد 23 ميلًا من الشاطئ وعلى عمق يتراوح ما بين 1000 قدم و2000 قدم.وتمني هاميل أن يتم إنشاء متحف مخصص للقطع الأثرية التي تم انتشالها من حطام السفينة.وبحسب الديلي ميل، فإنه لم يُعثر على بقايا بشرية في موقع السفينة حتى الآن، ويُعتقد أن من المستحيل العثور على أي بقايا بشرية بسبب عمق المياه والتيارات القوية في منطقة حطام السفينة.