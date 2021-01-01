تضع شركة lucid خطة جديدة للحد من خذلان العملاء.. تسعى إلى بيع المزيد من السيارات

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تستعد شركة السيارات Lucid Motors إلى تقديم بروتوكولًا جديدًا لإبطاء عمليات إلغاء طلبات العملاء حيث تسعى جاهدة لبيع المزيد من السيارات قبل نهاية العام.



وكشف الموقع الإخباري المتخصص في السيارات insideevs رسالتين داخليتين أرسلتا خلال الشهرين الماضيين ويبدو أنهما يظهران أن Lucid تزيد من الضغط على عمال التجزئة لديها من خلال مطالبتهم بالاتصال بالعملاء حتى 14 مرة لمنع الإلغاء.



تأتي المذكرات وسط ضغط من قبل الشركة لزيادة عمليات التسليم قبل 31 ديسمبر حيث تهدف الشركة إلى تحقيق هدفها للعام الذي يتراوح بين 6000 و7000 سيارة. وبالفعل أطلقت 3687 مركبة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مما يعني أنها ستضطر إلى تصنيع ما لا يقل عن 2300 مركبة هذا الربع وحده.

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وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة في مكالمة أرباحها للربع الثالث أن حجوزات Lucid Air انخفضت من 37000 في الربع الثاني إلى 34000 في الربع الثالث، وأرجعت السبب في الانخفاض إلى مزيج من عمليات التسليم المكتملة وإلغاء العملاء.في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى موظفي التجزئة في Lucid، وضعت الشركة عملية مفصلة لإبطاء عمليات إلغاء حجز العملاء، والتي وصفتها الشركة الناشئة بأنها «إخفاقات».أوضح أحد موظفي Lucid للموقع الإخباري أنه عندما يطلب العميل إلغاء طلبه، يتم التعامل مع طلبه بواسطة «مالك الحالة» الذي يجب عليه الاتصال بالعميل في غضون 24 ساعة «لمحاولة حفظ» الطلب، في حالة عدم قيامهم بذلك، يتعين عليهم الاتصال مرة أخرى ثلاث مرات في أيام متتالية.ويتم تحويل القضية إلى مدير ثم إلى مدير إقليمي، الذي يتعين عليه محاولة الاتصال بالعميل مرارًا وتكرارًا في خمسة أيام وثلاثة أيام متتالية، على التوالي. فقط بعد فشل كل هذه المحاولات، يمكن إلغاء الحجز. يعني البروتوكول الجديد أن أي شخص يقرر إلغاء حجزه يمكن الاتصال به يوميًا لمدة أسبوعين من قبل العديد من موظفي Lucid قبل الموافقة على الطلب، بافتراض أنهم لم تصلهم المكامة الهاتفية.قال أحد الموظفين الحاليين في Lucid والذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ Insider إن هذا «ضغط غير صحي من المسؤولين على موظفي التجزئة». وكجزء من دفع مبيعات نهاية العام، أدخلت الشركة أيضًا فترات «توقف» للإجازات بمناسبة نهاية العام، بما في ذلك 24-27 نوفمبر و17-31 ديسمبر، للأشخاص الذين يعملون في المبيعات الميدانية، أقسام الخدمة والتسليم جنبًا إلى جنب مع مبيعات المقر الرئيسي والتسليم.