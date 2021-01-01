تكشف تسريبات «BMW M3 CS» قادمة بقوة 543 حصانًا



BMW M3 CS BMW M3 CS

كشفت مجموعة من الوثائق المسربة معلومات حول سيارة BMW M3 CS القادمة، وتحتوي الوثائق على منتديات BimmerPost على 3 رموز: 2 لأوروبا وواحد للولايات المتحدة.



وبحسب motor1، تم ترميز محرك M3 CS ذي المقود الأيسر لأوروبا بـ 61AY، بينما تم ترميز طراز المقود الأيمن 62AY.



وفي الوقت نفسه، يأتي إصدار الولايات المتحدة من LHD برمز 63AY، مع عدم وجود اختلافات بين الرموز الثلاثة، باستثناء اتجاه التوجيه الخاص بهم.

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كما تؤكد المستندات المسربة حديثًا أنه سيتم تشغيل سيارة G80 BMW M3 CS الجديدة بنفس المحرك الموجود في M4 CSL، مع مطحنة S58 ثنائية التيربو سعة 3.0 لتر.أيضًا تكشف الوثائق أن ناتج الطاقة سيكون 405 كيلو وات أو 543 حصانًا، والذي يجب أن يتماشى مع ناتج الطاقة الحالي لمحرك M4 CSL المحدود.ومع ذلك، من المتوقع أن تكون أرقام عزم الدوران 650 نيوتن متر، وعلى عكس M4 CSL ذات الدفع الخلفي، يؤكد كل من التقرير السابق والتسريب الجديد أن M3 CS الجديدة ستحتوي على xDrive، ما يعني أن جميع العجلات الأربع سيتم تشغيلها بواسطة المحرك.ومن المثير للاهتمام أن الإرسال معروض بعلامة استفهام في المستندات المسربة، فيما ذكر التقرير السابق أنه سيصل بناقل حركة أوتوماتيكي.أما بالنسبة للداخلية، فقد قام جواسيسنا بإمساك M3 CS بمقاعد أمامية كمعدات قياسية، وتم العثور على نظام iDrive من BMW على OS 8 في تحديث منتصف الدورة للفئة الثالثة، ومن المتوقع أن يكون في M3 CS.بينما ذكر التقرير السابق أن إنتاج M3 CS سيكون محدودًا، والذي سيبدأ في مارس 2023 وسيستمر حتى فبراير 2024، إذ تدعم التسريبات الجديدة هذه المعلومات.