قد يستمر لمدة عامين .. إذا لم تستخدم طرقًا لإزالة كالو القدم



كالو القدم كالو القدم

الثؤلول زوائد جلدية بلون الجلد تظهر على جلدك، ويمكن أن تنمو الثآليل إذا تعرض جلد قدمك لفيروس - يمكنك التقاط واحد عن طريق المشي حافي القدمين في الأماكن العامة، لكن من السهل بشكل عام التخلص من الثآليل- حيث قد تتمكن من علاجها في المنزل، في هذا التقرير نتعرف على أنواع ثآليل القدم وكيفية التخلص منها، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".



ما نوع الثؤلول الموجود في قدمك؟





هناك عدة أنواع مختلفة من ثآليل القدم، ولكل منها أعراضه الخاصة الثآليل الشائعة ، وتسمى أيضًا الثؤلول الشائع ، هي نتوءات بلون اللحم قد تحتوي على نقاط سوداء صغيرة على السطح.



وتظهر الثآليل الأخمصية أو الكالو على كعبيك أو أصابع قدميك أو باطن قدميك قد تشعر بالثآليل الأخمصية قبل رؤيتها - في المراحل المبكرة ، تسبب الألم عندما تضغط على المنطقة.



الثآليل حول الأظافر هي ثآليل تنمو حول أظافرك أو أظافر قدميك وتبدأ في شكل آفات صغيرة وتنتشر تدريجياً إلى نتوءات أكبر.



ما الذي يسبب ثؤلول القدم؟





تحدث الثآليل بسبب أنواع مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وإذا كانت هناك جروح أو أي ضرر للحاجز الواقي للجلد، فيمكن للفيروس أن يدخل الجسم ويسبب العدوى.



يحفز فيروس الورم الحليمي البشري جسمك على إنتاج المزيد من الكيراتين وهو بروتين صلب، على الطبقة العليا من بشرتك يؤدي هذا إلى تطوير نمو صغير يبدو قاسياً عند اللمس.



فيروس الورم الحليمي البشري يفضل البيئات الدافئة والرطبة والفيروس شديد العدوى،

إذا كنت تمشي حافي القدمين ، يمكن أن تصاب بهذا الفيروس أو تنشره لأشخاص آخرين.



تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي قد تصيب بها الثآليل القدم ما يلي:

-المشي حافي القدمين في حمامات السباحة المغلقة والصالات الرياضية وغرف تبديل الملابس

-مشاركة الأحذية أو الجوارب المستعملة مع أشخاص آخرين

-ملامسة الجلد لشخص مصاب بثآليل القدم أو فيروس الورم الحليمي البشري

-الحصول على مانيكير أو باديكير بأدوات غير معقمة بشكل صحيح

-أولئك الذين يعانون من تعرق القدمين أو الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف هم أكثر عرضة للإصابة بالثآليل على أقدامهم".

قد يعجبك أيضا...

كيفية علاج الثآليل في قدمكيمكن أن تستمر الثآليل لمدة تصل إلى عامين إذا لم تعالجها. يمكن أن تختفي هذه النتوءات غير الضارة نسبيًا بالعديد من طرق العلاج البسيطة - وإذا لم ينجح ذلك ، فسيكون الطبيب قادرًا عادةً على إزالتها.تتضمن بعض العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ما يلي:-حمض الساليسيليك هو علاج شائع للثآليل.هناك منتجات لإزالة الثآليل من حمض الساليسيليك متاحة بدون وصفة طبية وهي فعالة وسهلة الاستخدام.يمكن أيضًا استخدام الشريط اللاصق لعلاج الثآليل - حيث يمكن أن يساعد في وقف انتشار الفيروس وإزالة الطبقة العليا من الجلد.يمكنك فعل ذلك بوضع جزء صغير من الشريط اللاصق على الثؤلول وتركه لمدة ثلاثة أيام ثم إزالته يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات حسب الحاجة.تتضمن بعض العلاجات التي يمكنك الحصول عليها من طبيبك ما يلي:إن العلاج بالتبريد هو أحد أكثر العلاجات شيوعًا للثآليل وهي تقنية تجميد تستخدم النيتروجين السائل لتجميد البثور".يتضمن الكشط قطع الجلد عن الثؤلول.العلاج بالليزر مثل VBeam "يمكن أن يستهدف ويدمر الأوعية الدموية التي تغذي البثورقد تكون الأدوية الموصوفة أيضًا خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هذا محفز للمناعة ، يساعد الجسم على تدمير البثور".