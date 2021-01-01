طريقة عمل الشمع المعطر بنفسك في المنزل

تبحث الكثيرات عن الشموع المعطرة لما لها من فوائد نفسية مريحة لهم بجانب تعطير المنزل وجعله دائماً منتعش وهادئ، ولكن قد لا تستطيع شراء هذه الشموع خاصة وأن بعضهم أسعاره قد يكون مبالغ فيها بشكل كبير، وهذا ما يجعلها تشعر بالملل من البحث، أو اللجوء لعطور مشابه، أو اللجوء للشموع باهظة الثمن عند الاضطرار، ولتقليص النفقات وتحقيق الأماني، لماذا لا تقومي بتنفيذها بنفسك في المنزل، لذا يستعرض اليوم السابع خطوات ومكونات بسيطة يمكن عمل الشموع العطرية بنفسك في المنزل وفقاً لموقع " bhg" كما يلي:
كيفية عمل الشمع المعطر بنفسك في المنزل
كل ما تحتاجيه هو مجموعة صنع الشموع
الزيوت الأساسية المفضلة لديك
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