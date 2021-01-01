طريقة عمل الشمع المعطر بنفسك في المنزل



الشمع المعطر الشمع المعطر

تبحث الكثيرات عن الشموع المعطرة لما لها من فوائد نفسية مريحة لهم بجانب تعطير المنزل وجعله دائماً منتعش وهادئ، ولكن قد لا تستطيع شراء هذه الشموع خاصة وأن بعضهم أسعاره قد يكون مبالغ فيها بشكل كبير، وهذا ما يجعلها تشعر بالملل من البحث، أو اللجوء لعطور مشابه، أو اللجوء للشموع باهظة الثمن عند الاضطرار، ولتقليص النفقات وتحقيق الأماني، لماذا لا تقومي بتنفيذها بنفسك في المنزل، لذا يستعرض اليوم السابع خطوات ومكونات بسيطة يمكن عمل الشموع العطرية بنفسك في المنزل وفقاً لموقع " bhg" كما يلي:



كيفية عمل الشمع المعطر بنفسك في المنزل

كل ما تحتاجيه هو مجموعة صنع الشموع



الزيوت الأساسية المفضلة لديك

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وعاء ستانلسشمعبرطمانا زجاجي مقاوم للحرارةوعاء غلاية مزدوجملعقة سيليكونفتائل الشمعةعيدان تناول الطعام لتثبيت الخيطكيفية عمل الشمع المعطر بنفسك في المنزل: طريقة التحضيرقومي بصب الشمع في الوعاء الاستانلس، وضعي الوعاء في وعاء أخر على النار مليء بالماء الساخن، حتى يذوب الشمع بطريقة غير مباشرة من النار.قومي بوضع الزيت العطري المفضل لديك بعد التأكد من إذابة الشمع بأكمله.قومي بالتقليب بواسطة الملعقة السيلكون باتجاه واحد.قومي بتثبيت الفتيل في البرطمان بواسط العيدان الخشبية، ثم قومي بصب الشمع في البرطمان.اتركي الشمع في البرطمان في مكان جيد التهوية مع تغطيته بقماش قطني، لتجنب وصول الاتربة اليه.عليك ترك الشمع حتى يصبح صلبا، ويمكن استخدامه فيما بعد.