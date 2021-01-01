إنهاء العلاقة العاطفية .. كيف تنفصل عن شخص أحببته وتواصل حياتك؟



إنهاء العلاقة العاطفية إنهاء العلاقة العاطفية

إن إنهاء العلاقة العاطفية تعتبر من أصعب الأمور خاصة إذا كان طرفا لا يزال يحب الطرف الآخر، ومن الصعب أن يخبر طرف أنه لا يريد شريكه ولا يريد أن يكمل حياته معه فهذه المشاعر لا تحتمل، وقد يتم تأجيل الحديث عن أنهاء العلاقة ولكن التأجيل يجعل الأمر أكثر صعوبة، ويوجد بعض النصائح التي يمكن القيام بها في ذلك الوقت، وفقًا لموقع"brides".



علامات أنه حان الوقت للانفصال

من الطبيعى أن التفكير في الانفصال عن شخص نهتم به يعتبر من أصعب الأمور التي يتعرض لها المرء، خاصة عندما يكونوا شركاء مثاليين أمام الناس، فتكون الصدمة أكبر، ولهذا على الشخص أن يتصالح مع نفسه ويعلم في قرارة نفسه أن الشخص غير مثالى بالنسبة له، وقد تجد بعض العلامات على ذلك منها على سبيل المثال:



أن الشخص لا يزال يتشاجر على نفس الشئ دون أي خطوة جادة، أو يشعر الشخص أنه ليس على طبيعته أمام شريكه، قد يجد الشخص نفسه ينساق لأمور لا يريدها، ولكن يرغب فيها الطرف الآخر، مثل الرغبة في الانجاب أو توقع شكل الحياة وغيرها يمكن إعادة التفكير في الموقف الراهن.

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ما يجب أن تفعله مع الشخص الذى تحبه وما لا تفعلهالشخص إذا أراد إنهاء علاقة طويلة فقد يشعر بالإرهاق ولكن يوجد بعض الأشياء التي عليه القيام بها ليكون الانفصال لطيف وصادق ومحترم، مثل:ضع نفسك في مكانهيجب على الشريك أن يضع نفسه مكان شريكه، من خلال التفكير كيفية إجراء الحديث في عقله مسبقاً، حتى يمكنه تجنب أي آلم إضافى، وحدوث أي موقف غير مريح، مع الصراحة مع النفس، وشرح صريح عن سبب الإنهاء، لأن تجنب الانفصال هو مضر في حد ذاته، والتفكي بيما يفكر به الطرف الثانى، وكيف يشعر، مما يمكن الشخص من العثور على أفضل طريقة للتعامل مع الموقف دون جعل الأمر صعب بالنسبة له.يجب على الشخص أن يحترم الطرف الآخر، فهو لا يقوده لمكان ما ولكن يجب أن يكون الأمر متساوى، حتى لا يشعر بالندم عندما يجد نفسه بمفرده، مادام الانفصال لا مفر منه فالتوقيت المناسب هو الآن.لا تلوم الشخص الآخريجب عدم لوم شخص آخر على إنهاء العلاقة، لأن ألقاء اللوم سيجعل الأمر أسواء، ولهذا يجب عند التحدث أن يبداء الشخص بكلمة "أنا" حتى لا يشعر الطرف الآخر بالهجوم، يمكن عدم شرح كل أسباب اللانفصال ولكن إذا طلب لمعرفة السبب، يمكن عندها التحدث بشكل عام، والبعض الآخر قد يريد معرفة الأمر بالتحديد حتى يتعلم منه.التفكير في مكان مناسبإن اختيار المكان المناسب هو سبب هام لجعل الطرفان يشعران بأرضية مشتركة، وحتى يكون الطرف يشعر بالأمان حتى يتفاعل بكل صدق، لأن المكان العام ووجود الغرباء لن يمنح الشريك التعبير عن مشاعره بشكل مريح، ويجب التفكير في رد فعل الطرف الآخر، وعامل المكان هام بشكل كبير فأن كان الانفصال في المنزل فقد يتحدث بشكل سلبى أكثر أو يصرخ أو مدة المحادثة قد تطول.عدم الكذبيجب تجنب الكذب مهما كان، بشأن الأمور المتعلقة بالانفصال، إذا طلب الطرف الآخر تفسير للأمر، يجب على االشخص أن يشرح الأفكار بكل لطف، وأنه يتعامل مع المواقف العاطفية بشكل مختلف.ويجب أن تكون المحادثة مفيدة للطرفين، ومعرفة سبب عدم السعادة.لا تتحمل كل المسئوليةيعتبر الانفصال يسبب الأذى بكل تأكيد وهذا لا مفر منه، ولكن يجب أن ينفصل الشخص عقلياً عن الموقف ويكون لديه رؤية، وبطبيعة الحال أن نهاية العلاقة ستجعل أحد الطرفين يخرج عن السيطرة، ومن الطبيعى الشعور بالقلق من المحادثة التي قد ينتج عنها الانفصال، ويجب وضع خطة للنظر في مشاعر شريكك.طريقة التجاوزإن الانفصال في حد ذاته أمر مرهق ومتعب، أما البعد عن شخص تحبه هو أمر أخر قد يكون مدمر، وقد يستغرق هذا الشعور وقت طويل، حتى يكون الشخص قادر على المضي قدماً في حياته مرة أخرى، ولهذا يجب على الشخص الشعور بمشاعره كلها حتى يسمح لها أن تتجاوزه ولا تربكه، مع التواصل مع العائلة والأصدقاء ، مع ممارسة هوايات جديدة حتى تدخل في تجارب جديدة.