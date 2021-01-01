أفضل 10 حقائب نسائية تصلح للعمل



حقائب نسائية حقائب نسائية

الحقيبة الأنيقة لها تأثير كبير على السيدة التي ترتديها، من الثقة بالنفس الزائدة والفخامة والتميز، وكل سيدة تبحث عن أفضل تصميم للحقيبة التي تريد أن ترتديها حتى ولو كانت للعمل لنها تظل معها طوال اليوم..



ويوجد بعض الحقائب المميزة التي كان لها راواج في عام 2022،وفقاً لموقع "nymag".



حقيبة شاملة

تعتبر تلك الحقيبة مميزة بشكل كبير لأن لها ذوق مميز، وهى بطول مقبض اليد، مما يجعلها سهلة لرفعها على الكتف بكل سلاسة، ويمكن أن تتسع لجهاز الكمبيوتر المحمول وزجاجة الماء، وبعض الألعاب التي يحبها الأطفال، وهى كبيرة بشكل كافى لحمل كل ما تريده السيدة من أشياء، دون أن تبدوا أنها ضخمة، وعملية بشكل مدهش.

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حقيبة عمل بها سحابتعتبر تلك الحقيبة واسعة وكبيرة وبها سحاب علوى حتى لا يكون في قلق لإسقاط أي شيء منها عن طريق الخطأ، وبها مجموعتين من الأشرطة، مقبض علوى قصير وأخر حزام كتف قابل للفصل ما يجعلها عملية وسهلة الحمل.حقيبة عمل أقل تكلفةيمكن ارتداء حقيبة العمل تلك وهى أنيقة من الجلد الناعم، وبألوان عديدة مما يجعل من السهل الاختيار من بينها اللون المناسب، وهى حقيبة ناعمة ويمكن أن يحمل جهاز iPad، بشكل مريح، مع وضع المحفظة والهاتف والمفاتيح بكل سهولة دون أي عناء.حقيبة عمل مع جيوب داخليةهذه الحقيبة متعددة الأستخدامات وبها جيوب داخلية عديدة، يمكن أن تحمل الكاميرا الرقمية، ومستندات العمل، والوجبات الخفيفة التي تحمل للعمل، ويمكن وضع فيها كوب قهوة السفر الخاصة، وهى تحمى تلك العناصر بداخلها دون الشعور بأى إزعاج أو قلق.حقيبة عمل قماشيمكن من خلال تلك الحقيبة تنظيم الأشياء الهامة مثل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص، وأجهزة الشاحن، ووضع سترة، والجزء الخارجة من الحقيبة قماش مقاوم للماء، وسهل التنظيف بسهولة، عند إنسكاب أي شيء عليه.حقيبة عمل بأقل تكلفةتلك الحقيبة عملية لأنها مصنوعة من القماش، بحجم مثالى، ولها غلاف بوليستر متين والجزء الداخلى مقاوم للماء مما يجعل الحقيبة تصمد للإستخدام اليومى، وتأتى تلك الحقيبة متوسطة الحجم وكبيرة الحجم.حقيبة جلدية للعمل:تلك الحقيبة تعتبر رائعة، بالنسبة لمن تحملها عند الذهاب للعمل، لأنها لا تتآكل ولا تخدش بسهولة، وتتميز بأنها من الجلد، بشكل كلاسيكى، وهى نحيفة غير كبيرة، ومماسبة للكمبيوتر المحمول، والمحفظة والهاتف والمفاتيح، وعملية بشكل لا يصدق.حقيبة كروس للعمل:هذه الحقيبة تعتبر عملية بشكل كبير، لأنها يمكن أن تحمل المستندات والكمبيوتر المحمول، والأشياء الهامة ويمكن أن تغسل في الغسالة بكل سهولة.حقيبة ظهر عملية:كثير من السيدات تريد حقيبة مريحة وعملية وحقيبة الظهر أصبحت أمر هام البعض لا يستغنى عنها، وهى مصنوعة من مواد متينة ومقاومة للعوامل الجوية، وأكثر فخامة، ويمكن أن تحمل الكمبيوتر المحمول، والأشياء الهامة، وبها جيوب داخلية تحفظ الأشياء، ومريحة ليوم عمل طويل، وتصلح للسفر وهى مثالية.حقيبة ظهر من الجلد الصناعى:تحتوى تلك الحقيبة على جزء خلفى منفصل بسحاب للحفاظ على الكمبيوتر المحمول، وللحفاظ على المتعة، وبها ألوان عديدة مثل الأسود والبنى، والأحمر، لطلة عملية أنيقة مميزة.