طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع لتقليل التهاب المفاصل

التهاب المفاصل
الأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل والعظام ، إما بسبب العمر أو التهاب المفاصل أو أي حالة أخرى ، قد يجدون أنفسهم أكثر ألمًا وانزعاجًا خلال أشهر الشتاء بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل ، فإن ممارسة بعض التمارين اليومية والحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.
وفقا لموقع timesofindia على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل ، إلا أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقوي عظامك ويقلل من تورم المفاصل.
إليك أبرز الأطعمة التي تعمل على علاج آلام المفاصل والعظام:
1- أسماك دهنية
أنواع الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د ، وهذا يمنحها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل. أظهرت دراسات متعددة أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية مثل بعض أنواع الأسماك وإدخالها مرتين أسبوعيا لنظامك الغذائي يمكن أن تقيل من شدة آلام المفاصل
2- الثوم
يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل بشكل عام.
يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل بانتظام ، سواء كان طازجًا أو جافًا ، على التخفيف من التهاب المفاصل.
يمكنك إضافة الشاي والمرق يوميًا بالإضافة إلى مزجه مع العسل أو إضافة كوب من الماء الدافئ. يمنع الزنجبيل إنتاج المواد التي تعزز الالتهاب في الجسم.
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