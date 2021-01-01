زي المحلات .. طريقة تحضير السجق

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طريقة تحضير السجق



يعد السجق من الأكلات اللذيذة والشهية التي يفضلها العديد من الاشخاص، ويمكن تحضير السجق بالعديد من الوصفات المميزة والمختلفة.

وإليكم طريقة تحضير السجق زي المحلات بالخطوات.

مقادير السجق
كيلو سجق
زيت
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
نصف ملعقة صغيرة من الملح
بصلة مقطعة
طماطم مقطعة
3 فصوص ثوم مفرومين

طريقة تحضير السجق
في طاسة كبيرة الحجم ضعي القليل من الزيت، وسخنيها جيداً ثم ضعى فيها السجق لمدة دقيقتين.

اخرجى السجق من الزيت، وانتظري حتى يهدأ، ثم قومى بتقطيع أصابع السجق إلى شرائح صغيرة

فى طاسة اخرى، ضعى ملعقة من الزيت وسخنيها جيداً، ثم أضيفي الطماطم والبصل المقطع.
ضعى البصل والثوم والفلفل الحار فى الزيت حتى يقتربون من اللون الذهبى، ثم ضيفى لهم قطع الطماطم وقلبى جيداً، ضيفى شرائح السجق إلى خليط وقلبى جيداً لمدة 10 دقائق، والآن يمكنك تقديم طبق السجق الشرقى

المصدر: elbalad

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