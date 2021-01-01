النوم أكثر من 8 ساعات يمكن أن يضر بصحتك

ربما سمعت أن قلة النوم ست ساعات أو أقل ضار بصحتك، ولكن ماذا عن الحصول على الكثير من النوم؟ هل هذا ممكن؟
نعم إنه كذلك، والنوم لفترات طويلة - 10 ساعات أو أكثر - يمكن أن يضر بصحتك، علاوة على ذلك ، قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية أساسية ، وفقًا لدراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم. النتائج تشمل:
يزيد النوم المفرط - بالإضافة إلى النوم غير الكافي - من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب التاجية والسكري والقلق والسمنة لدى البالغين من سن 45 عامًا فما فوق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!