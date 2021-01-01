بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كيك التفاح

كيك التفاح
كيك التفاح من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل كيك التفاح في المنزل.
مقادير كيك التفاح
كوب ونصف دقيق
2بيض
3/4كوب سكر
2مكعب جبنة كريمي
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب حليب ساخن
رشة ملح
(الصوص)
2تفاح مكعبات
ربع كوب سكر بني
نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
طريقة تحضير كيك التفاح
في بولة نضع السكر والبيض والفانيليا والملح ونخقق جيداً باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضع الجبنة والزبدة والحليب ونستمر في الخفق ثم نخلط الدقيق والبيكنج بودر ونضيفهم على خليط السكر ونخلط بهدوء باستخدام مضرب يدوي حتى تتجانس المكونات جيداً ثم نضع الخليط في قالب إنجلش كيك مبطن وندخله الفرن وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يهدأ ثم نضع الصوص على وجه الكيك ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الصوص)
في طاسة نضع التفاح والزبدة والسكر والقرفة ونقلب ثم نرفعهم على النار حتى يتشرب التفاح ويتكرمل
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