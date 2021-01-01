بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كيك التفاح



كيك التفاح كيك التفاح

كيك التفاح من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل كيك التفاح في المنزل.



مقادير كيك التفاح

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كوب ونصف دقيق2بيض3/4كوب سكر2مكعب جبنة كريميملعقة كبيرة بيكنج بودرنصف كوب زبدة ذائبةملعقة صغيرة فانيليا سائلةنصف كوب حليب ساخنرشة ملح(الصوص)2تفاح مكعباتربع كوب سكر بنينصف ملعقة صغيرة قرفة بودرملعقة كبيرة زبدةملعقة صغيرة فانيليا سائلةطريقة تحضير كيك التفاحفي بولة نضع السكر والبيض والفانيليا والملح ونخقق جيداً باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضع الجبنة والزبدة والحليب ونستمر في الخفق ثم نخلط الدقيق والبيكنج بودر ونضيفهم على خليط السكر ونخلط بهدوء باستخدام مضرب يدوي حتى تتجانس المكونات جيداً ثم نضع الخليط في قالب إنجلش كيك مبطن وندخله الفرن وبعد خروجه من الفرن نتركه حتى يهدأ ثم نضع الصوص على وجه الكيك ويقدم بالهنا والشفا(لعمل الصوص)في طاسة نضع التفاح والزبدة والسكر والقرفة ونقلب ثم نرفعهم على النار حتى يتشرب التفاح ويتكرمل