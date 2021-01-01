القبض على شخص استعرض بسيارته في الإسكندرية

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شخص استعرض بسيارته في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بحركات إستعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها "منتهية التراخيص".

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وأضاف بأن الواقعة قديمة منذ حوالى عامين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

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