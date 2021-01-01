دار الإفتاء ترد .. حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟.



وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الشرع الحنيف حرص على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال تعالى: ?وَ?تَّقُواْ ?للهَ ?لَّذِي تَسَا?ءَلُونَ بِهِ? وَ?ل?أَر?حَامَ? إِنَّ ?للهَ كَانَ عَلَي?كُم? رَقِيبا? [النساء: 1]، وقال تعالى: ?فَهَل? عَسَي?تُم? إِن تَوَلَّي?تُم? أَن تُف?سِدُواْ فِي ?ل?أَر?ضِ وَتُقَطِّعُو?اْ أَر?حَامَكُم?? [محمد: 22]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ?فَهَل? عَسَي?تُم? إِن تَوَلَّي?تُم? أَن تُف?سِدُواْ فِي ?ل?أَر?ضِ وَتُقَطِّعُو?اْ أَر?حَامَكُم??» متفقٌ عليه.



وذكرت أن علاقة الولد بوالديه مسألةٌ تتعلق بالإنسانية المَحْضَة فضلًا عن أن تكون مسألةً تحث عليها الشرائع؛ فليس هناك نظامٌ اجتماعيٌّ على مَرِّ التاريخ لم يتمسك بهذه القيمة؛ لذا قال تعالى محذِّرًا مِن المَسَاس بهذه العلاقة مهما يكُن مِن شيءٍ: ?لَا تُضَا?رَّ وَ?لِدَةُ? بِوَلَدِهَا وَلَا مَو?لُود لَّهُ? بِوَلَدِهِ? [البقرة: 233].



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وتابعت: وقد أوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: ?وَقَضَى? رَبُّكَ أَلَّا تَع?بُدُو?اْ إِلَّا? إِيَّاهُ وَبِ?ل?وَ?لِدَي?نِ إِح?سَ?نًا? إِمَّا يَب?لُغَنَّ عِندَكَ ?ل?كِبَرَ أَحَدُهُمَا? أَو? كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا? أُفّ وَلَا تَن?هَر?هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَو?لا كَرِيما ? وَ?خ?فِض? لَهُمَا جَنَاحَ ?لذُّلِّ مِنَ ?لرَّح?مَةِ وَقُل رَّبِّ ?ر?حَم?هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا? [الإسراء: 23، 24]، بل وقَرَنَ ذلك بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى: ?وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا? [النساء: 36]، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: ?أَنِ ?ش?كُر? لِي وَلِوَ?لِدَي?كَ? [لقمان: 14]، وأكد على ذلك كلِّه حتى في حال أمرهما لولدهما بالشرك؛ قال تعالى: ?وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى?? أَن تُش?رِكَ بِي مَا لَي?سَ لَكَ بِهِ? عِل?م فَلَا تُطِع?هُمَا? وَصَاحِب?هُمَا فِي ?لدُّن?يَا مَع?رُوفا? [لقمان: 15]، ولَمَّا امتدح اللهُ تعالى سيدَنا يحيى عليه السلام قال: ?وَبَرَّ?ا بِوَالِدَي?هِ وَلَم? يَكُن جَبَّارًا عَصِيّا? [مريم: 14]، وإنما لَم يأمر الوالدين بمِثل ذلك للاستغناء بالطبع عن الشرع؛ فعلاقة الوالدين بولدهما هي علاقة طَبَعِيَّة جُبِلَت عليها الفطرة السوية.وأكدت أن البر بالوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ قال العلَّامة برهانُ الدين ابنُ مازه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 386، ط: دار الكتب العلمية): [وطاعةُ الوالدين وبِرُّهُما فرضٌ خاصٌّ لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهـ، بخلاف رعايتهما؛ فإنها فرضُ كفايةٍ.وفي المقابل أوجب الإسلام على الآباء حقوقًا للأبناء تتمثل في تعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى عملِ كلِّ خيرٍ والبُعدِ عن كلِّ شرٍّ؛ أخْذًا مِن قوله تعالى: ?يَ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُواْ قُو?اْ أَنفُسَكُم? وَأَه?لِيكُم? نَارا وَقُودُهَا ?لنَّاسُ وَ?ل?حِجَارَةُ? [التحريم: 6]، لكن هذه المقابلة لا تعني سقوطَ أحدِ الواجبين حال انعدام الآخَر، بل إن هذا الحُكم ثابتٌ حتى في حال أَمْرِهما ولدَهما بالكفر؛ كما سبق في قوله تعالى: ?وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى?? أَن تُش?رِكَ بِي مَا لَي?سَ لَكَ بِهِ? عِل?م فَلَا تُطِع?هُمَا? وَصَاحِب?هُمَا فِي ?لدُّن?يَا مَع?رُوفا? وَ?تَّبِع? سَبِيلَ مَن? أَنَابَ إِلَيَّ? ثُمَّ إِلَيَّ مَر?جِعُكُم? فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم? تَع?مَلُونَ? [لقمان: 15] في توجيهٍ صريحٍ إلى أنَّ الأمر بالبِرِّ مجردٌ عن دِين الوالدين وسلوكهما، وتنبيهٍ إلى عدم التدخل فيما بين العبد ورَبِّهِ.وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالبِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطنَ الشُّبهة، وألَّا يطيعَ أيًّا منهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» متفقٌ عليه، وإذا كانت أحوال أهل الأم على الوجه المذكور والذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به: فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة من غير أن تطيل المكث أو المبيت.