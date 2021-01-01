وزير التعليم للمديريات: مفيش امتحانات في الأعياد

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حصل موقع صدى البلد على خطاب رسمي موقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، لحسم الجدل بشأن الاحتجاج على عدم مراعاة أعياد المسيحيين في جداول امتحانات نصف العام 2023 في بعض المحافظات



وقال وزير التربية والتعليم في خطابه : في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم العمل واستقرار اعمال امتحانات النقل والشهادات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الاجازات الرسمية والاعياد الدينية والقومية خلال اعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول



وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن فوجئ أولياء الأمور، بأن جداول امتحانات نصف العام 2023 المعلنة لطلاب المدارس بمحافظتي أسيوط والشرقية تخالف الموعد الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم لبدء امتحانات نصف العام 2023.

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ورغم أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 المعتمدة من وزير التربية والتعليم والمعلنة قبل بدء الدراسة، أكدت على بدء امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المدارس يوم 14 يناير 2023، لكن محافظة أسيوط قررت بدء امتحانات نصف العام 2023 يوم 4 يناير 2023، بينما قررت محافظة الشرقية بدء امتحانات نصف العام 2023 يوم 8 يناير 2023 ، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على السوشيال ميديا بين أولياء أمور طلاب المدارس في المحافظتين.و أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا عاجلا، أكد خلاله أنه بعد الاطلاع علي جداول امتحانات نصف العام 2023 الخاصة بمحافظتي أسيوط والشرقية، وجدنا أن هناك مخالفة للمواعيد التي اقرتها وزارة التربية والتعليم سابقا والتي أكدت على بدء امتحانات نصف العام 2023 يوم 14 يناير .وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيانها : هذا الوضع لابد من تعديله فورا ، لان المناهج مكدسة وهناك شكاوى مستمرة من أولياء الأمور بسبب ضيق الوقت خصوصا في ظل إصرار وزارة التربية والتعليم على وجود الامتحانات الشهرية التي استقطعت وقتاً كبيراً من أيام الدراسة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، وبناء عليه نتساءل كيف يتم تقديم ميعاد الامتحانات بهذا الشكل في ظل هذه الظروف ؟.وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : رصدنا ايضا استغاثات من أولياء أمور الطلاب المسيحيين ، الذين ناشدوا جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة الحرص على البعد عن ايام اعياد المسيحيين عند وضع جداول امتحانات نصف العام 2023 ، وقالت : من حق الاخوة المسيحيين أن يستمتعوا مع أبنائهم بالعيد ، لكن للأسف بالنظر إلي جدول امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة الشرقية ، وجدنا ان هناك امتحان يوم 8 يناير دون أي مراعاة لعيد “ 7 يناير” .وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: نرجو من وزارة التربية والتعليم التدخل في هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت مع مديريات التربية والتعليم .