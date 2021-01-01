النظام الجديد لكأس السوبر المصري .. اتحاد الكرة يتجه اليه

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تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري عن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر المصري.



وكان اتحاد الكرة قد أرسل بيانا للصحفيين يفيد بدراسته تغيير نظام كأس السوبر الإسباني ليشارك 4 فرق بدلا من فريقين.

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وقال حسين عبر إذاعة أون سبورت: "نجري دراسة مع الشركة الراعية للاتفاق على نظام كأس السوبر المصري الجديد ليكون مكون من 4 فرق ونتفق مع الشركة على البنود وإدارة البطولة وسيتم تنفيذها إذا كان هناك وقت كافي".وتابع "تعاقدنا لإقامة كأس السوبر في أبو ظبي لمدة موسمين أحدهم قد تم لعبه بالفعل ويتبقى موسم آخر".وواصل "لا زلنا ندرس نظام البطولة ولكن الطبيعي أن يشارك بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه وفي حالة التكرار ستتأهل الفرق حسب ترتيب الدوري".وأضاف "في حال تم تطبيق ذلك النظام سيتأهل أول أربعة فرق في ترتيب الدوري وهم الزمالك وبيراميدز والأهلي وفيوتشر وقد يتأهل سموحة إذا وصل إلى نهائي بطولة الكأس".وأكمل "نظام البطولة سيكون من 3 مباريات فقط نصف نهائي ونهائي".ويأتي ذلك على غرار كأس السوبر الإسباني، الذي تحول لذلك النظام الجديد في 2019.وإذا تقرر ذلك الأمر رسميا، سينكسر التقليد المصري المعتاد، بإقامة البطولة من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس منذ عام 2000.يذكر أن آخر نسخة أقيمت بالنظام القديم حتى الآن جمعت بين الأهلي والزمالك في الإمارات العربية المتحدة.وانتهت هذه المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد.