تكلفة توصيل الإنترنت لكافة أرجاء العالم تصل الى 30 مليار دولار

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أكد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتقنيات المعلومات والاتصالات، الالتزام العالمي بتوفير 29.92 مليار دولار أمريكي، منذ مارس الماضي، لجلب الإنترنت إلى المجتمعات التي يصعب الاتصال بها في العالم بالشبكة العنكبوتية.



وتشمل الالتزامات الإجمالية، التي جاءت في 578 تعهدًا من جميع أنحاء العالم، التمويل النقدي بالإضافة إلى جهود السياسات والبرامج والدعوة التي تم حشدها منذ إطلاق منصة التعهدات المخصصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم.



وقد تم الإعلان عن الرقم المحدث للتعهدات لدعم الاتصال العالمي خلال الاجتماع السنوي الأول لتحالف Partner2Connect الرقمي في جنيف، سويسرا، يوم الخميس.

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أقرأ أيضا.. انتهاء انتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة لوائح الراديووقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو: "من المشجع أن نرى المجتمع الدولي من العديد من القطاعات يركز على توفير التوصيلية الرقمية للجميع، و يحتل الاتحاد الدولي للاتصالات مكانة فريدة لدعم هذا الجهد وسنواصل حشد جمهورنا المميز والمتنوع - قاعدة عضوية خاصة حول التزامات ملموسة لربط العالم ".وقام الاتحاد الدولي للاتصالات بتأسيس Partner2Connect منذ عامين كمنصة عالمية لتوسيع التوصيلية الرقمية.وحتى الآن، جاءت التعهدات التي حشدها التحالف من 280 كيانًا تمثل 118 دولة، والالتزامات - التي تم التعهد بها من قبل الحكومات والشركات والمجتمع المدني - هي لمشاريع في السعي لتحقيق توصيلية عالمية وذات مغزى.وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أن 2.7 مليار شخص لا يزالون غير متصلين بالإنترنت، وهو رقم يعادل ما يقرب من ثلث سكان العالم.وتهدف التعهدات التي تم حشدها بشكل خاص إلى دعم البلدان النامية، حيث يتراجع الاتصال، وتتسع الفجوة الرقمية بين الجنسين.ووفقًا لحقائق وأرقام 2022 الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تم إصدارها مؤخرًا، فإن 26 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل يستخدمون الإنترنت، مع 21 في المائة من النساء في تلك البلدان متصلون بالإنترنت مقارنة بـ 32 في المائة من الرجال.وقالت دورين بوجدان مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد والأمين العام المنتخب للاتحاد: "لم تعد الفجوة الرقمية مجرد فجوة تكنولوجية - إنها فجوة في الفرص، إننا نعيش في عالم مليء بالأزمات والحاجة .وأضافت: "سيكون نجاح Partner2Connect في تعبئة الالتزامات محوريًا للجهود العالمية لجعل كل شخص متصل بالإنترنت، ويعد الوصول إلى الإنترنت عنصرًا حاسمًا في جهود التنمية العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما سيحسن التمويل والخدمات والدعم الفني والمساعدات الأخرى المفصلة في التعهدات الوصول إلى التقنيات الرقمية والاستعداد لها".