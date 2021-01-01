يفتتح وزير الاتصالات المقر الجديد لشركة بيكسلوجيك ميديا الأمريكية

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افتتح الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الرئيسى لشركة بيكسلوجيك ميديا Pixelogic Media الأمريكية فى مصر بالقرية الذكية.



تعمل شركة بيكسلوجيك العالمية Pixelogic فى مجال تكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية وخدمات تطوير البرمجيات للوسائط المتعددة؛ وهى من الشركات التابعة لمجموعة ايماجيكا IMAGICA GROUP؛ وهى شركة رائدة فى خدمات ما بعد الإنتاج حيث تعد مزود عالمى لخدمات الترجمة النصية والمرئية، والدبلجة إلى اللغات المختلفة، وخدمات تمكين ذوى الإعاقات السمعية أو البصرية، وترجمة النصوص والبيانات الوصفية، والخدمات الصوتية.



وكانت شركة بيكسلوجيك ميديا قد وقعت اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ تستهدف التوسع فى عمليات الشركة الموجهة لعملائها بالخارج، وتوفير أكثر من 440 فرصة عمل جديدة.

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وخلال مراسم الافتتاح؛ التقى الدكتور عمرو طلعت، بأعضاء كلاً من مجلس إدارة شركة بيكسيلوجيك الأمريكية ومجلس إدارة الشركة الأم "إيماجيكا"، وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن افتتاح الشركة العالمية للمقر الجديد واهتمامها بالتوسع فى حجم أعمالها بمصر يأتى فى ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، وتحفيز الشركات العالمية على التوسع فى مراكز تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات انطلاقا من مصر؛ مشيرا إلى أنه منذ أيام تم توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث تضيف هذه الاتفاقيات عوائد تصديرية بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025، كما أنها تستهدف خلق 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن شركة بيكسلوجيك العالمية تعد من الشركات الرائدة فى مجال الفنون الرقمية وتقديم خدمات تكنولوجية لكبرى المؤسسات المتخصصة فى صناعة الانتاج الاعلامى حول العالم وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام السوق المصرى لفرص متميزة فى مجال تصدير خدمات نوعية قائمة على تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود من خلال بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل متميزة فى هذه الصناعة؛ مؤكدا على اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة المهارات المتخصصة فى المجالات التى لها مستقبل واعد فى سوق العمل المحلى والعالمى ومنها الفنون الرقمية؛ لافتا الى أهمية التعاون بين الشركة العالمية وكلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية فى مجال بناء القدرات والتدريب.وأوضح المهندس أحمد الظاهر - القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة بيكسلوجيك ميديا؛ تستهدف توسيع نطاق أعمالها الموجهة لأنشطة التصدير وخلق فرص عمل جديدة فى مجال التعهيد حيث ستقوم الشركة بالاستعانة بالكوادر المصرية المتخصصة لخدمة عملائها من خلال مركز الشركة فى مصر وتقديم الخدمات المتخصصة لمختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة البريطانية المتحدة؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتى تستهدف تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على تنمية حجم أعمالها فى مصر وزيادة الصادرات الرقمية.من جانبه قال جون سو - الرئيس المشارك لشركة Pixelogic Media: «تتمثل استراتيجية Pixelogic فى تقديم أفضل الخدمات فى فئتها من خلال استخدام نظام تشغيل عالمى والاستفادة من التقنية المملوكة لنا والمواهب الاستثنائية لموظفينا. لطالما كانت Pixelogic Media Egypt محركًا مهمًا لنمونا العالمى منذ بداية تأسيس الشركة من خلال قدراتها فى تطوير التقنية والأداء التشغيلي. إننا ممتنون للغاية للدعم والشراكة المستمرة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يُعدان عنصرين فائقين الأهمية لنمونا المستقبلى ونجاحنا على المدى الطويل فى مصر».وأعرب محمد حشيش - المدير التنفيذى للشركة فى مصر عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للشركة فى مصر، مؤكدا أن مصر هى البوابة الرئيسية للشركة للقارة الإفريقية فى ظل ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة أبرزها توافر البنية التحتية التقنية والكوادر والخبرات البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافى علاوة على الأسعار التنافسية للخدمات المقدمة وكذلك الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار فى الخدمات التقنية.حضر مراسم الافتتاح؛ المهندس حازم نبيل - نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الهوارى - المدير العام للشركة فى مصر، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة بيكسلوجيك ميديا.يذكر أن لشركة بيكسلوجيك العالمية العديد من المقرات فى عدد من دول العالم منها مقرين بولاية كاليفورنيا، ومقر فى لندن، وكيب تاون، وطوكيو، وسول، وتقدم خدماتها لصناع المحتوى الرائدين فى الصناعة بما فى ذلك كبرى استوديوهات هوليوود وكبرى المنصات الرقمية ويقع المقر الرئيسى لشركة IMAGICA GROUP فى طوكيو بدولة اليابان ولديها 36 شركة منتشرة محليًا وعالميًا لتقديم الخدمات فى جميع أنحاء العالم