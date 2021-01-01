تويتر تكشف "الحسابات المحجوبة دون علم أصحابها"

أعلن رئيس شركة تويتر، الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، أنه سيتم تطبيق آلية جيدة، تمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كانت حساباتهم تتعرض للحجب والإخفاء، دون علمهم، وكيف يمكنهم التعامل مع هذا الموقف.
ونشر إيلون ماسك تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "يعمل تويتر على تحديث البرنامج الذي سيُظهر حالة حسابك الحقيقية، حتى تعرف بوضوح ما إذا كنت قد تعرضت للحجب، وسبب ذلك وكيف يمكن أن تطعن (تطلب إعادة النظر)".
وهذه الميزة الجديدة تشرح سبب حجب حسابات بعض المستخدمين، بمعنى أنه من الصعب العثور على صفحة الشخص في خانة البحث، أو أن منشوراته غير مرئية لمستخدمي تويتر الآخرين، وحتى المتابعين.
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