ما معنى شعار GR على سيارات تويوتا وأهم السيارات التي تحمل الشعار الفريد حاليًا

مع بدايات القرن العشرين بدأت في الظهور العديد من شركات تصنيع السيارات والتي تنافست آنذاك في إنتاج أكبر قد من السيارات لتوفير الآلة التي يبحث الجميع عن طرق إمتلاك نسخة منها، وهنا بدأ كيشيرو مالك تويوتا في أولى خطواته نحو تحقيق حلمه في إنتاج السيارات ومساهمته المستقبلية في عالم صناعة السيارات، والذي كان قد كرس كامل وقته وجهده في تحقيق هذا الحلم؛ و إنتاج السيارات في مصنع عائلته، بهدف تصنيع سيارة للناس بسعر مقبول وبأداء جيد، فضلًا عن أن تكون سيارة اقتصادية واعتمادية، وبحلول عام 1933، توجهت أعمال “تويودا للنسيج الآلي” نحو تصنيع السيارات، حيث بدأت بإنشاء فرع لها متخصص في صناعة السيارات تحت إدارة كيشيرو أبن المؤسس للعملاق تويوتا، وبعد عام واحد، استطاعت تويوتا إنتاج أول محرك لها في سياراتها الاختبارية (Type A) عام 1934.
لماذا تعتمد تويوتا على تسمية GR لسياراتها الرياضية
ولازالت تويوتا تعمل على قدم وساق لتلبية ما يتطلبه السوق، وتوفر أسطولًا من السيارات ضمن فئات متنوعة منها السيارات الاقتصادية والفاخرة والرياضية التي تنافس أعتى العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية السريعة، وخلال سنوات من التصنيع والتنافس في مختلف الأسواق، ظهرت سيارات تويوتا التي تحمل شعار GR، والذي يعني أن تلك السيارة تدخل ضمن فئة السيارات الرياضية، حيث أن أحرف GR هي مختصر لكلمة (Gazoo Racing) جازو رايسينج، فريق سباقات تابع للعلامة اليابانية، والذي بدأ كنوع من مشروع Skunkworks، وأصبحت GR في النهاية ذراع الشركة المخصص لرياضة السيارات، ونمت لتشمل تطوير السيارات عالية الأداء لتويوتا، وسباقات علامة GR التجارية في بطولة العالم للراليات.
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