ما معنى شعار GR على سيارات تويوتا وأهم السيارات التي تحمل الشعار الفريد حاليًا



تويوتا تويوتا

مع بدايات القرن العشرين بدأت في الظهور العديد من شركات تصنيع السيارات والتي تنافست آنذاك في إنتاج أكبر قد من السيارات لتوفير الآلة التي يبحث الجميع عن طرق إمتلاك نسخة منها، وهنا بدأ كيشيرو مالك تويوتا في أولى خطواته نحو تحقيق حلمه في إنتاج السيارات ومساهمته المستقبلية في عالم صناعة السيارات، والذي كان قد كرس كامل وقته وجهده في تحقيق هذا الحلم؛ و إنتاج السيارات في مصنع عائلته، بهدف تصنيع سيارة للناس بسعر مقبول وبأداء جيد، فضلًا عن أن تكون سيارة اقتصادية واعتمادية، وبحلول عام 1933، توجهت أعمال “تويودا للنسيج الآلي” نحو تصنيع السيارات، حيث بدأت بإنشاء فرع لها متخصص في صناعة السيارات تحت إدارة كيشيرو أبن المؤسس للعملاق تويوتا، وبعد عام واحد، استطاعت تويوتا إنتاج أول محرك لها في سياراتها الاختبارية (Type A) عام 1934.



لماذا تعتمد تويوتا على تسمية GR لسياراتها الرياضية



ولازالت تويوتا تعمل على قدم وساق لتلبية ما يتطلبه السوق، وتوفر أسطولًا من السيارات ضمن فئات متنوعة منها السيارات الاقتصادية والفاخرة والرياضية التي تنافس أعتى العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية السريعة، وخلال سنوات من التصنيع والتنافس في مختلف الأسواق، ظهرت سيارات تويوتا التي تحمل شعار GR، والذي يعني أن تلك السيارة تدخل ضمن فئة السيارات الرياضية، حيث أن أحرف GR هي مختصر لكلمة (Gazoo Racing) جازو رايسينج، فريق سباقات تابع للعلامة اليابانية، والذي بدأ كنوع من مشروع Skunkworks، وأصبحت GR في النهاية ذراع الشركة المخصص لرياضة السيارات، ونمت لتشمل تطوير السيارات عالية الأداء لتويوتا، وسباقات علامة GR التجارية في بطولة العالم للراليات.

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توفر العلامة اليابانية قائمة مميزة من السيارات الرياضية عالية الأداء والتي تحمل شعارها GR الفريد، ومن ضمنها، السيارات التالية:تويوتا سوبرا GRوتتميز السيارة بمحرك سوبرا GR، مكون من 6 اسطوانات، تيربو، بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة قدرها 382 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.تويوتا يارس GRتتوفر السيارة مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، تيربو تشارجر، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 369 نيوتن متر.تويوتا GR 86تتوفر السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة قدرها 232 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.عدد مصانع تويوتا في دول العالمجدير بالذكر، أن العلامة اليابانية تويوتا تعد المُصنع الأكبر في العالم لإنتاج السيارات، حيث تتعد المصانع الخاصة بإنتاج سيارات تويوتا، والذي يصل إلى 71 مصنعًا حول العالم، وهم كالتالي:مصنع واحد في هذه الدول {تركيا، الأرجنتين، البرازيل، غانا، فنزويلا، البرتغال، بريطانيا، فرنسا، تشيكيا، بولندا، مصر، روسيا، تايوان، فيتنام، ماليزيا، ميانمار، باكستان}.مصنعين في هذه الدول {كندا، المكسيك، كينيا، جنوب أفريقيا، فيليبين، الهند}.3 مصانع في دولة تايلاند.4 مصانع في دولة إندونيسيا.9 مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية.10 مصانع في الصين.16 مصنع في اليابان.