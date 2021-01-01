بي واي دي على وشك تجاوز تيسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2023



بي واي دي بي واي دي

قررت شركة بي واي دي الصينية مؤخراً إلغاء جميع موديلات البنزين والديزل الصافية من مجالها، وهو قرار تم تطبيقه بالتدريج واكتمل خلال 2022، ما يعني أن مجال الشركة حالياً مقتصر على السيارات الهجينة والكهربائية.



وسجلت بي واي دي نمواً مدهشاً في مبيعاتها خلال 2022، وتتوقع نمواً أفضل خلال العام القادم، وأن تتجاوز علامة تيسلا نفسها في مبيعات السيارات الكهربائية الصافية، على الأقل في السوق الصيني.



وباعت بي واي دي 217,518 سيارة كهربائية في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بفضل أسعارها الأرخص من منافسيها، وتستعد الشركة الآن لدخول الفئة الفاخرة من أوسع أبوابها ومنافسة تيسلا بشكل مباشر بسيارات أعلى سعراً بهوامش ربحية أكبر.

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انطلاق علامتين كهربائيتين جديدتين كلياً تحت مظلة شركة بي واي دياستعداداً لهذه الخطوة الهامة، ستؤسس شركة بي واي دي علامتين فرعيتين جديدتين في الأسواق، الأولى هي علامة يانغ وانغ والتي ستطرح أول موديل لها في الربع الأول من 2023 بأسعار تتجاوز 50 ألف دولار، كما تعهدت بي واي دي بطرح علامة ثانية حصرية “لإرضاء الطلبات المتشعبة والمتنوعة” للمستهلكين بدون ذكر معلومات أخرى عنها للوقت الحالي، ولكن أشارت تقارير إلى أن هذه العلامة ستطرح سيارة SUV وسيارة رياضية أخرى قريباً.وتجاوزت المبيعات الإجمالية لبي واي دي 230 ألف سيارة هجينة وكهربائية خلال شهر نوفمبر فقط، وهي زيادة هائلة بـ 100 ألف مقارنة بمبيعات نوفمبر 2021 وتوضح الزخم الكبير لمبيعات الشركة، خاصة مع استعدادها للتوسع في الأسواق العالمية بشكل أكبر، مثل أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.