بي واي دي على وشك تجاوز تيسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2023

قررت شركة بي واي دي الصينية مؤخراً إلغاء جميع موديلات البنزين والديزل الصافية من مجالها، وهو قرار تم تطبيقه بالتدريج واكتمل خلال 2022، ما يعني أن مجال الشركة حالياً مقتصر على السيارات الهجينة والكهربائية.
وسجلت بي واي دي نمواً مدهشاً في مبيعاتها خلال 2022، وتتوقع نمواً أفضل خلال العام القادم، وأن تتجاوز علامة تيسلا نفسها في مبيعات السيارات الكهربائية الصافية، على الأقل في السوق الصيني.
وباعت بي واي دي 217,518 سيارة كهربائية في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بفضل أسعارها الأرخص من منافسيها، وتستعد الشركة الآن لدخول الفئة الفاخرة من أوسع أبوابها ومنافسة تيسلا بشكل مباشر بسيارات أعلى سعراً بهوامش ربحية أكبر.
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